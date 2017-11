Roberto Morales se rebela en 'El Chiringuito' y acusa a Pedrerol de echar a Iker Casillas del Real Madrid

Rebelión en la Granjue, que diría el mítico George Orwell. Y como es inevitable en toda revuelta, alta tensión la que se vivió este 22 de noviembre de 2017 en el plató de El Chiringuito de Mega.

Esta vez, la bronca no ha sucedido entre dos de los colaboradores del programa, sino entre un tertuliano y el propio Josep Pedrerol.

El presentador se mostró en desacuerdo con la vuelta de Fernando Hierro a la Selección Española como director deportivo de la Federación y para apoyar su argumento recordó su fallido paso por el banquillo del Real Oviedo.

Fue entonces cuando el periodista Roberto Morales decidió salir en defensa del malagueño:

"No es lo mismo ser entrenador que director deportivo".

"La diferencia es no mojarse. En un despacho: culpable el otro", dijo Pedrerol, que acusó al colaborador de dar la cara por él porque es su amigo.

"Yo no tengo ninguna relación con Hierro para que digas que es mi amigo", le replicó el periodista al tiempo que la conversación subía cada vez el tono.

"¿Por qué eres así con la gente?", le reprochó a su 'jefe'.

"¿Tú conoces a Mourinho? Le has matado y no lo conoces de nada", aseguró Pedrerol recordando las numerosas críticas que Morales lanzó contra el ex entrenador del Real Madrid.

"Tú no sabes el trato que he tenido con Mourinho", afirmó el tertuliano.

"Ya te lo digo yo: cero", respondió el catalán.

Desde ese momento, comenzó un cruento cruce de dardos que dejó callado al resto de los presentes:

"A Mourinho le has machacado día sí y día también. Yo no machaco a la gente", declaró Pedrerol al tiempo que Morales le respondía con una irónica carcajada.

"¿Tú no machacas a nadie? ¿De verdad? Yo no tengo editoriales todos los días para elogiar o criticar a la gente. No tengo ese poder en este país. Yo soy periodista", se defendió Roberto.

"Me gustaría que tuvieras honestidad con la gente a la que un día los hundes y al día siguiente le pides una estatua en el Bernabeu", insistió Morales, mientras Pedrerol le decía que su "trato a Mourinho fue nauseabundo".

"Te puedo decir a ti lo mismo de gente a la que has echado del Madrid, como Casillas, o como a Sergio Ramos, al que enterraste y luego le quisiste poner una estatua. Tienes los mismos cadáveres en el armario que puedo tener yo".

El presentador decidió zanjar el tema asegurando que el es libre para hablar para opinar lo que quiera.