Eric Abidal desvela que Pep Guardiola le abroncaba por hablar en francés

Lo de Pep Guardiola es para hacérselo mirar. Eric Abidal, exjugador del FC Barcelona, ha confesado en una reciente entrevista concedida a una radio francesa que tuvo problemas con Guardiola en los primeros días del entrenador catalán como técnico blaugrana. El motivo: la lengua con la que el defensa hablaba con Thierry Henry.

Abidal, que ya llevaba una temporada en el Barça, se dirigía a su compañero, también francés, en su idioma materno. Guardiola se lo reprochó, le pidió que hablara en castellano y Abidal dejó en evidencia al técnico criticando que no abroncara a los catalanes por hacer lo mismo entre ellos.

"En una pretemporada en Estados Unidos, me reprochó por no hablar español y hablar con Thierry Henry en francés. Simplemente le contesté: 'Uno, tú no me hablas así porque yo no soy un niño. Dos, si yo tengo que hablar español con Henry, ¿por qué los catalanes hablan entre ellos en catalán?'".