Así eran de niños Cristiano, Griezmann, Bale y otros cracks del futbol

¿Qué tenían en común Cristiano, Griezmann o Bale cuando eran pequeños? Que reunían las cualidades básicas para triunfar y convertirse en unos 'cracks' de del fútbol: precocidad, talento y madurez.

Estos son los tres ingredientes -que deben darse juntos y al mismo tiempo- imprescindibles para formar parte de esa minoritaria elite deportiva. Y si el niño no los tiene podrá llegar a ser un buen alumno, pero nunca el maestro.

Y todos mostraban maneras.

"Todavía recuerdo cuando fue tomada", contó el máximo goleador de la historia del Manchester United cuando jugabapara el East Villa en la temporada 1995-1996, en Liverpool, según recoge BBC Mundo.

Una imagen lejos de la fama que lo ha acompañado durante toda su carrera, que recuerda las raíces de los futbolistas antes de convertirse en estrellas. Esos nos inspiró para buscar en el baúl de los recuerdos -o mejor dicho en las bondades de las redes sociales- fotos de las principales estrellas del balón cuando soñaban con ser profesionales.

Antoine Griezmann

Sonny Anderson and young Antoine Griezmann pic.twitter.com/hTwZg2jwhn — Football Pub (@fballpub) 29 de abril de 2017

El delantero francés posa junto al brasileño Sony Anderson, por entonces estrella del Olympique Lyonnais.

Cristiano Ronaldo

Desde pequeño el delantero portugués desarrollo un especial interés por las redes y el gol.

Gareth Bale

The last time Real Madrid won the Champions League, Gareth Bale looked like this: pic.twitter.com/pByC4FGwuN — SportsJOE – Football (@SportsJOE_FC) 30 de julio de 2013

Gareth Bale ya destacaba de pequeño por su potencia física, razón por la que fue fichado por el Southampton.

Harry Kane

David Beckham and Harry Kane. pic.twitter.com/DeTUgo6d3r — Classic Football (@ClassicFootbaIl) 27 de octubre de 2017

¿Cómo uno puede lucir bien al lado de David Beckham? Difícil, incluso para un niño llamado Harry Kane.

Mesut Ozil y Manuel Neuer

Manuel Neuer and Mesut Ozil in the same youth team. pic.twitter.com/YTT8vCgTNF — Soccer Nation (@SoccerNationNg) 20 de febrero de 2014

Una foto en la que 13 niños en ella todavía pueden darse el lujo de decir que jugaron junto a dos campeones del mundo de fútbol. Nada mal para un equipo del colegio.

Carli Lloyd

Con esta foto podemos ver toda la evolución de Carli Lloyd hasta convertirse en la mejor jugadora del mundo.

David Luiz

David Luiz ha ido perfeccionando la pose que lo ha hecho popular en el Chelsea desde sus inicios.

Lionel Messi

Una prueba que la estrella argentina ya levantaba trofeos a una edad en la que la mayoría de nosotros pasamos el tiempo mirando moscas.

Luis Suárez

Es difícil no percatarse de la felicidad de este pequeño grupo de futbolistas uruguayos, con la excepción del que está parado al lado del delantero del Barcelona.

Mario Gotze

Anotar el gol decisivo en la final del mundial puede que haya marcado la carrera de Gotze, pero lo que se pregunta muchos es su secreto para mantener su misma cara de niño pese al paso del tiempo.

