Bronca en Twitter entre Risto Mejide y un exdirectivo del Barça

Risto Mejide ha respondido en Twitter a un duro ataque de Alfons Godall, exdirectivo del Fútbol Club Barcelona durante la etapa de Joan Laporta.

El publicista concedió hace unos días una entrevista en El Nacional con motivo del estreno de la nueva temporada de Chester in Love, su programa de entrevistas en Cuatro, cuyo titular fue: "No me sentaría con ningún político catalán", según recoge Álvaro Palazón en ElHuffPost.

Alfons Godall ha citado el tuit del medio con la entrevista a Mejide y ha estallado: "Mejor que se vaya a la mierda sin más".

Laura Escanes, mujer de Risto Mejide, respondió al tuit de Godall con una captura de pantalla de la entrevista en el que se ahondaba en el titular.

"¿Te has leído la entrevista? ¿O te quedas con el titular?", respondía Escanes.

En el extracto compartido por la influencer se puede leer que Risto dijo en la entrevista que "ha tenido muchos políticos catalanes en el programa y que no ha entrevistado a Puigdemont pero que ahora mismo no se sentaría con ningún político catalán".

"Creo que los que merecen voz son las personas que no están en primera línea política", asegura Mejide.

¿Te has leído la entrevista? ¿O te quedas con el titular? 🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/5o96xKcqrA — Laura Escanes (@LauraEscanes) 25 de noviembre de 2017

Godall ha respondido a Escanes cargando de nuevo contra Mejide: "¿Los comunicadores no buscan el titular? ¡Pues le ha quedado de coña! El momento que vivimos en Cataluña no merece que el señor Risto Mejide se siente con ningún político catalán... No deben ser dignos. ¡A tomar el aire!".

Els comunicadors no busquen ‘el titular’? Doncs li ha quedat de conya! I el moment que vivim a Catalunya no es mereix que el senyor Mejide s’assegui amb cap polític català... No en deuen ser dignes! Apa a prendre l’aire! — Alfons Godall II*II (@alfons_godall) 25 de noviembre de 2017

Poco después, Risto entró en juego y citó el primer mensaje de Godall y dijo:

Qué buenos consejos me dan mis paisanos. https://t.co/2u0GUw01tz — Risto Mejide (@ristomejide) 25 de noviembre de 2017

También se hizo eco de la respuesta de Godall a Escanes y volvió a responder:

Y al rato ha vuelto a recuperar el primer mensaje de Godall, el que lo mandaba a "la mierda".

No se lo pierdan. Éste es el nivel. https://t.co/2u0GUw01tz — Risto Mejide (@ristomejide) 25 de noviembre de 2017

Fuente original: ElHuffPost/Leer más

VIDEO DESTACADO: Polémica en Twitter con Risto Mejide por publicar esto sobre Puigdemont