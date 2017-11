[VIDEO] Polémica en Japón por el uso de un mono para iniciar un partido de fútbol

El club de fútbol japonés Cerezo Osaka se valió de un mono vestido con los colores del equipo para realizar el saque inicial de su partido contra el Vissel Kobe, lo que acaparó la atención del público.

El pequeño animal, que compareció atado a una correa, pisó la pelota dos veces y la entregó en mano al árbitro Hiromu Kimura, según recoge RT.

El episodio tuvo lugar antes de un partido de la J1 League de primera división celebrado el pasado domingo entre los dos equipos japoneses en el Yanmar Stadium Nagai, en Osaka.

El equipo sorprendió de esta manera a comentaristas deportivas, pero también desató el enojo de muchos usuarios de las redes sociales que ven en todo esto un episodio de maltrato animal. En cualquier caso, parece que la mascota del equipo motivó al Cerezo Osaka, que ganó el partido por 3-1.

J League: Cerezo Osaka Match Begins With Monkey In Football Kit Politely Handing Ball Over To Referee (Video) | Who Ate all the Pies https://t.co/eqQfEqR546 pic.twitter.com/Sokq1kNEnu