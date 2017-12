María Komandnaya, la sensual presentadora del sorteo del Mundial de Fútbol Rusia 2018

Periodista de la cadena Fox Sports en Rusia, también trabajó en Match TV y Moscú FM, fue hoy la encargada, junto a Gary Lineker (ex futbolista convertido en presentador), en conducir la ceremonia del sorteo de la Copa del Mundo que se disputará en su país.



"Estoy muy emocionada ante esta oportunidad de ayudar a presentar uno de los más grandes acontecimientos deportivos", comentó María al sitio web de la FIFA al enterarse de su papel en el Sorteo, según recoge Exclusivadigital.



"Cuando me llamaron de la FIFA para notificarme que estaba en la lista de candidatos para presentar el sorteo me sentí muy feliz. Tuve una entrevista con los representantes de la FIFA, ya que tenían que comprobar mi nivel de inglés y mis conocimientos en cuanto a fútbol. Al día siguiente me confirmaron para el puesto. Estaré en el mismo escenario con Gary Lineker y otras leyendas del fútbol. Creo que la celebración del mundial en Rusia es una estupenda oportunidad de mostrar lo hermoso que es nuestro país y lo maravillosa que es su gente. El fútbol une, el fútbol es un idioma que habla todo el mundo", escribió en español, en su cuenta de Instagram, cuando le entregaron las llaves del evento.

