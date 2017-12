El ridículo look de Diego Maradona en el sorteo del Mundial 2018 y su surrealista explicación

En la previa del sorteo del Mundial Diego Maradona llamó la atención con su exótico atuendo. En la alfombra roja, como si se tratara de un evento de Hollywood, el ex jugador habló con la prensa sobre las expectativas que le genera conocer a los rivales de Argentina en la primera fase.

"Este tiene que ser el Mundial de Messi, ojalá que lo gane", dijo el ex capitán albiceleste, quien llevó al seleccionado nacional a la gloria en la edición disputada en México en 1986, según recoge Infobae.

Más allá de su visión futbolística, el Diez también habló de su vestimenta, dado que su moño amarillo con la camisa negra no pasó desapercibido. "Me cortaron la luz y no pude combinar", fue la frase con la que justificó su forma de vestir.

