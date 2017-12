Todas las claves de la última jornada de la fase de grupos de la Champions

Se acerca el final del año. Y, con él, la hora de definir los primeros cruces de la Champions League. Este martes y miércoles llega el momento de saber, definitivamente, cuáles serán los 16 equipos que estarán en octavos de final de la máxima competición europea.

Entre calculadoras y sorpresas (nunca hay que descartarlas), también toca echar la vista atrás a lo que nos ha deparado la fase de grupos. Destacamos 10 claves que no está de más tener en cuenta antes de que la Liga de Campeones eche el cierre hasta 2018, según recoge Millán Cámara en El Español.

Las cuentas de Atlético de Madrid y Sevilla

Los colchoneros no dependen de sí mismos para clasificarse. Necesitan ganar al Chelsea en Stamford Bridge el martes y que la Roma pierda o empate en casa ante el Qarabag. Si no se dan estos dos resultados, la Europa League será el destino del conjunto rojiblanco de forma irremediable.

Los 'grandes' sin billete asegurado para octavos

La Roma, por ejemplo, puede quedarse fuera en el grupo C si no gana al Qarabag y el Atlético sí lo hace en Londres. En el grupo D, el del Barcelona (ya clasificado, como el Real Madrid), la Juventus tiene que ganar al Olympiacos o esperar que el Sporting de Portugal no saque más puntos. En el E, el Liverpool podría acabar

El Nápoles está obligado a ganar al Feyenoord y a que el Manchester City haga lo mismo contra el Shakhtar Donetsk en el grupo F. Además, el Manchester United no está clasificado de forma matemática (sí virtual) en el grupo A. Eso sí, sólo podría caer eliminado si pierde por muchos goles (siete o más) y el Basilea gana.

Los equipos que no han ganado

Son hasta nueve: Borussia Dortmund, Mónaco, Olympiacos, Feyenoord, Qarabag, Maribor, APOEL, Benfica y Anderlecht. ¿Quiénes son los reyes del empate? Spartak, Atlético de Madrid y Liverpool, con tres cada uno. ¿Y los de la derrota? Feyenoord, Benfica y Anderlecht, todos con cinco.

Los futbolistas más solidarios con sus compañeros

Neymar lidera la tabla de asistentes de esta Champions gracias a los cuatro pases de gol que lleva hasta la fecha con el PSG. Le sigue un compañero suyo, Mbappé, con tres. Son las mismas asistencias que han logrado Gelson Martins (Sporting), Quaresma (Besiktas) y Martial (Manchester United). Si nos fijamos en los pases en su sentido más amplio, Busquets es quien más ha completado: 476. Al igual que su Barça: 3.327.



El portero con más trabajo

Ibrahim Sehic, del Qarabag, ha efectuado 27 paradas, tope de la competición. Le sigue de cerca Jasmin Handanovic, del Maribor (25). Eso sí, los equipos menos goleados por el momento son el PSG y el Barça (un tanto en contra cada uno).

El jugador que ha recorrido más distancia

Se trata de Saúl, con 59.568 metros. Bastante más distanciado se encuentra Oleksandr Zubkov, del Shakhtar: tan sólo recorrió 152 metros durante el único minuto que disputó en lo que va de temporada europea.



Los dueños de la posesión

Seguro que están pensando en dos equipos que deben aparecer sí o sí en este apartado: el Barça y el Manchester City. En efecto, lo hacen. El equipo azulgrana es primero en esta clasificación gracias a su 63% de posesión media durante los encuentros. Por detrás, Dortmund (60%) y el equipo de Pep Guardiola (59%), igualado en esta materia con el Bayern de Múnich. En quinta posición, el Sevilla (58%).



Los más insistentes de cara a portería

El Liverpool es el equipo que más disparos ha efectuado en esta Champions: 101. Le siguen Bayern de Múnich (97), PSG (84), Chelsea (83) y Manchester City (80): queda clara la pujanza del fútbol inglés en esta materia. En cuanto a jugadores, ojo al quinteto de estrellas con más remates a puerta: Cristiano Ronaldo (16), Messi (13), Lewandowski, Kane y Salah (los tres últimos con 11 tiros cada uno).



Las temidas tarjetas

Por el momento, el Sporting de Portugal lidera la estadística de cartulinas amarillas con 18. El jugador con más tarjetas de este tipo es Luisao, del Benfica (3). En lo que respecta a las tarjetas rojas, el equipo que más ha visto en esta Champions es el Qarabag con tres.

