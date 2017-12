Leo Messi, sobre sus hijos: "Thiago es un fenómeno, Mateo es un hijo de p..."

Leo Messi se sinceró en una entrevista a la televisión argentina TyC Sports.

En ella repasó la actualidad futbolística que le concierne a él y a su entorno, tanto en el Barça como en la selección argentina, pero también respondió a cuestiones de ámbito más privado como son sus hijos.

La ‘Pulga' también habló de la encrucijada de Javier Mascherano, ya que se plantea abandonar el Barça este mercado invernal a pesar de que el club le pide que se quede. Messi entiende la postura de su compatriota.

"No se siente un fijo dentro del equipo y quiere darlo todo para estar en el Mundial. Entiendo que quiera jugar más. Está en su último año y quiere jugar y no estar en el banco aunque sea el del Barcelona. Lo más lindo es jugar y disfrutar de los partidos y él ve que no tiene los minutos que quiere y va a buscar minutos a otro lado. Entiendo su situación y lo respeto".