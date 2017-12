Cachondeo en las redes por esta inquietante estatua de Maradona

Los futbolistas están acostumbrados a las alabanzas e incluso a ser elevados a la categoría de dioses, pero en el mundo del arte y los retratos no salen tan bien parados. Si hace unos meses era un busto de Cristiano Ronaldo el que disparó las críticas, ahora ha sido una estatua de Diego Armando Maradona la que se ha convertido en el hazmerreír de las redes.

La estatua de 10 metros de alto se ha inaugurado en la India, hasta donde viajó el mismo Maradona (57) con su novia, Rocío Oliva, para homenajear a quien ha sido uno de los mejores futbolistas del mundo. Sin embargo, al igual que con el busto de Ronaldo, cualquier parecido con la realidad es más bien anecdótico, según recoge Informalia.

La creatividad de los internautas no ha tardado en llenar las redes de diferentes y divertidos memes, muchos de ellos comparando ambas creaciones. Otros han preferido ir más allá y buscar parecidos con otros iconos o personajes conocidos como el Ecce Homo restaurado en la población zaragozana de Borja, Charles Ingalls, el personaje que interpretó Michael Landon en La casa de la pradera o Dustin, uno de los protagonistas de Stranger Things, que interpreta Gaten Matarazzo.

One of these is a statue of Diego Maradona. pic.twitter.com/4KqgUGPjD8