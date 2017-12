Maradona: "Le dije a Florentino Pérez que fichara a Mbappé para el Real Madrid"

A falta de que su amigo, el tirano Nicolás maduro le eche una mano, lo que está complicado por los mal que anda económicamente la Venezuela chavista y perdido el apoyo de la peronista Cristina Kirchner, que bastante tiene con hacer frente a las demandas judiciales,Diego Maradona vuelve a ser entrenador.

El ex futbolista argentino, tan aficionado a sustancias psicotrópicas, tiene contrato con el club Al-Fujairah SC de los Emiratos Árabes Unidos y ha vuelto a ponerse el buzo de DT tras cinco años a la bartola.

Lo entrevista el diario 'AS' y hemos recogido un par de fragmentos, que no tienen desperdicio:

Dice Cristiano que es el mejor de la historia.

Decidle que no joda (risas).

¿Si Cristiano es el mejor de la historia, usted qué es?

Por eso, decidle que no joda.

¿Quién ha sido el mejor de la historia para usted?

Para mí… De lo poco que vi, lo que vi de Alfredo Di Stéfano, de Cruyff…

Me gusta escuchar eso de Di Stéfano.

Sí… Y Messi. Puede estar Cristiano también…

¿Qué le falta a Messi para ser Maradona?

No, eso no se compra. Eso viene dentro, viene de serie. Messi no sería capaz de dar una charla con 20 jugadores sentados como he hecho yo ahí y motivarles. El diría (encoge el cuerpo, haciendo un gesto de apocamiento): “¿Qué me quieren preguntar, muchachos?”. Los muchachos le harían las preguntas.

¿Era más difícil jugar antes?

Para mí era más difícil.

A usted le pegaban.

Y había una sola televisión, ahora tienen el VAR. Yo me acuerdo que la primera pelota que agarré, me la piaron de allí, la agarré con el pecho, y cuando me fui a dar la vuelta, me hace una chilena a carrete… ¡Una chilena en la cara! Y me dijo: “¡Ahí va chaval que es la primera!”.

Los marcadores de entonces, marcaban…

Sí, pero los españoles iban un poco al bulto. Yo me acuerdo de Camacho. Camacho me persiguió toda la vida a mí… A Camacho yo le hacía… tac. ¡Y seguía corriendo para el otro lado! Y recuerdo que él me decía: “Cuando te coja, cuando te coja…”. Y yo le respondía: “No corrás más Camacho, si no me vas a coger…”.

¿Qué le parece Cristiano entonces?

Maravilloso.

¿Qué le gusta de él?

La definición. Otra de las cosas que yo le reconozco a Cristiano Ronaldo es que cuando el equipo le necesita, está. Eso sí lo tiene. Y ojo, que después del flaco Cruyff no hubo muchos jugadores que tuvieran esa cualidad.

¿Cruyff lo tenía?

¡El Flaco! Mire, el Flaco jugaba cuando las piernas quemaban. Y este lo mismo. Este va al Camp Nou, gana 1-0 el Barcelona… 1-1.

¿Qué le parece el Balón de Oro como premio?

Buff… Como trofeo… Es muy difícil darle un solo Balón de Oro a un jugador. Porque dárselo a Cristiano y darle a Messi ya es… aburrido.

¿No hay otro en la élite que lo merezca?

Tendría que meterse en la pelea Cavani, Mbappé, Ibrahimovic. No sé, que hubiera alguno más.

En su época no lo podían ganar los no europeos…

No, no… Yo tendría más que Cristiano y que Messi.

¿Ve al Madrid como el mejor equipo del momento?

No creo, no creo… Ni creo que sea el mejor momento del Madrid ni el mejor momento del Barça. Atención, que el Barça está ganando sufriendo.

¿Y el PSG le gusta?

No, no me satisface. Es muy Neymardependiente y los goles de Cavani que… Y Mbappé, que para mí es la revelación del fútbol.

¿Le parece el futuro?

Me parece que puede superar a muchos.

El Madrid le pudo fichar.

¿Y por qué no lo fichó? Yo le dije a Florentino, fiche a Mbappé. ¡Se lo dije! Cuando nos vimos en la FIFA.

¿Y qué le dijo él?

Me dijo, pero sabes que tengo a Cristiano, y a este…

¡Y dónde metemos a Bale!

Que lo vendan a Bale, que lo regalen a Bale. Si Bale…

Hombre, regalado tampoco, Diego…

Y menos Florentino lo va a regalar (risas). Seguramente hará un trueque con algo, y Florentino se quedará con medio Madrid o media Italia y Bale jugará en el Milán o en el Inter. Pero me parece que a Mbappé lo tiene que comprar.

Hay un debate en España sobre Benzema. ¿Es delantero centro o no?

Siempre hubo esos jugadores. Los jugadores que desgastan a los defensores. ¿Para qué? Para que los que realmente tienen que hacer gol, los hagan.

Así que usted es defensor del papel de Benzema.

Absolutamente, sí. Claro. Absolutamente.

Se beneficia Cristiano…

¡Por supuesto! ¡Si van todos con Benzema! Y hace tic, tic, tic… Y los defensores se trastabillan...

VÍDEO DESTACADO: Maradona juega un partido de fútbol con Nicolás Maduro