Los mejores Memes tras la victoria del Barça sobre Real Madrid

El Real Madrid ha recibido una bofetada en su propia casa este 23 de diciembre de 2017 de parte del Barcelona.

El cuadro catalán llegó al Bernabéu con el sinsabor de haber perdido los últimos dos clásicos, pero se fue con una dulce victoria de 3 goles a 0 sobre el equipo blanco.

La ausencia de Isco, la falta de gol o el cambio de juego tras el descanso, las claves del fracaso de los blancos este sábado en el partido de Liga.

Ahora, los madrileños observan desde el cuarto lugar de la tabla general cómo el Barça se afianza como líder de la Liga española y le pisa los talones en cuanto a victorias históricas en clásicos. Por su parte, tanto azulgranas como merengues han dejado plasmadas sus impresiones en redes sociales, según recoge RT.

