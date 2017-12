¿Festejó Manolo Lama el segundo gol de Messi ante el Real Madrid?

Es un vídeo que no le deja en muy buen lugar. El periodista y colaborador de 'Tiempo de Juego' de la Cadena COPE, Manolo Lama, aparece en este vídeo durante la narración del partido Real Madrid - Barcelona del 23 de diciembre de 2017 junto a Manolo Oliveros levantando el puño tras el segundo gol del Barcelona marcado de penalty por Leo Messi.

Os dejo el gestito de celebración con el puño de Manolo Lama tras marcar Messi el 0-2. Luego somos cuatro fanáticos los que nos indignamos de que pretenda hacerle las alineaciones a Zidane fingiendo madridismo. Sacad vuestras propias conclusiones. #ManoloLamaFueraDelBernabeu pic.twitter.com/qzYb0pV7SZ

"Gestito de celebración", que pone en un brete a Manolo Lama, quien criticó el once que eligió Zinedine Zidane para jugar frente al Barcelona. "El entrenador está en su derecho de elegir a los futbolistas. El Madrid ha ganado cinco títulos con los de Cardiff y no sé por qué hoy no han salido. Es una forma de decir que hoy más músculo y menos talento. Es traicionarse a sí mismo", dijo Lama en la COPE tras el partido en el que el Real Madrid fue vapueleado con un 0-3 por el Barcelona en su propio estadio.