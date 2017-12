Cristiano Ronaldo desvela a qué quiere dedicarse cuando se retire

Cristiano Ronaldo firmó hace un año una renovación hasta 2021, momento en que tendrá 36 años. Con mucho fútbol todavía por delante, el delantero del Real Madrid también piensa en lo que le gustaría hacer una vez cuelgue las botas.

Tras recibir el premio a mejor jugador en los Globe Soccer Awards, el luso fue entrevistado por el exfutbolista Alessandro del Piero, con quien se sinceró:

"Sé que cuando me retire tendré una buena vida. No digo eso porque tengo mucho dinero, lo digo porque probaré nuevas cosas. Por ejemplo, quiero probar a hacer películas. Luego tengo mis empresas: mis hoteles, mis gimnasios, mi linea con Nike. Quiero aprender a ser un hombre de negocios, empecé a planificar mi futuro con 27-28 años, hace mucho. Tengo un muy buen equipo, muchas personas que trabajan en mi empresa y me ayudan para construir proyectos interesantes. Cuando juego al fútbol todo depende de mí, fuera depende también de estas personas, que trabajan para mí".