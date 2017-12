Diego Costa: «Estoy cansado de tanto entrenar»

El delantero hispanobrasileño Diego Costa, que recibió este domingo la bienvenida en su regreso al Atlético Madrid, aseguró en rueda de prensa que necesita «ya jugar» y reconoció estar «cansado de tanto entrenar» después de tres meses ejercitándose sin poder participar con el equipo por la sanción de la FIFA al club madrileño.

«He esperado mucho, he esperado lo que tenía que esperar, he estado entrenando y trabajando con la mente puesta en el momento de volver a jugar. Por más que entrenes, te pongas bien, un partido es un partido. Necesito ya jugar, estoy cansado de tanto entrenar», señaló el delantero del Atlético, que regresa tras disputar tres temporadas con el Chelsea inglés.

Costa, que apareció sonriente en la sala de prensa del estadio Wanda Metropolitano tras la presentación de Víctor Machín 'Vitolo' y antes del entrenamiento abierto al público que acudió al campo, comenzó dando las gracias al club por «el esfuerzo» realizado para que su llegada fuera una realidad.

«Quiero dar las al club por todo el esfuerzo que ha hecho para que venga y esté aquí otra vez, lo agradezco de corazón», comenzó Diego Costa, que aseguró que físicamente se encuentra bien, después de tres meses de preparación con el cuerpo técnico rojiblanco.

«Se nota, se ve que estoy mucho mejor que cuando llegué, me he preparado bien, he trabajado bien. Estoy ansioso por poder jugar y hacer lo que tengo que hacer, que es ayudar al equipo y marcar goles», añadió.

Diego Costa ha tenido que ver durante estos tres meses a su equipo como aficionado, un papel en el que reconoció que se sufre «mucho más». «El jugador quiere estar ahí, jugando. Veo al equipo bien, nos tocó ser eliminados de 'Champions', mala suerte. Tenemos todavía algo por hacer bonito este año. Vamos a aprovechar lo que nos queda y pelear para conquistar lo que queremos conquistar», analizó.

Con humor, reconoció que en tres años no aprendió inglés, «una pena», pero agradeció su paso a los aficionados y los compañeros, así como reconoció que ha aprendido «mucho, en el campo y fuera de él», en su experiencia inglesa.

«El Chelsea es un gran club, tengo un cariño especial por ellos, por todo lo que me han dado, que solo son cosas buenas», añadió el delantero, que ganó dos Premier League con el conjunto londinense.

El último partido de Diego Costa antes de marcharse del Atlético fue la final de la Liga de Campeones de Lisboa en 2014, cuando cayeron ante el Real Madrid, en un partido en el que tuvo que retirarse en la primera parte por una lesión, aunque no se toma su regreso al Atlético como una revancha.

«Nunca se sabe, la verdad es que fue un día muy duro, no solo para mí, para todo el Atlético, pero no hay sentimiento de revancha, sino sentimiento de estar ahí otra vez porque es lo más lindo. Vamos a intentar estar en lo más alto siempre», añadió.

El delantero de Lagarto (Brasil) llega a un equipo que está teniendo problemas para marcar goles, algo que dijo que se debe a que los delanteros viven «momentos de rachas», y se mostró dispuesto a entenderse con todos sus compañeros.

«Ellos tienen gol, es algo que suele pasar, sabemos que yo voy a estar apto para jugar, si el míster me quiere poner con Griezmann, con Torres, con quien sea... Voy a intentar dar lo mejor. Sé que hay mucha competencia, sé que ellos tiene goles y vamos a hacer una pelea buena», auguró.

Preguntado por sus mejores momentos como rojiblanco, Costa aseguró que ha vivido «momentos muy lindos» y recordó la final de la Copa del Rey 2013 ganada al Real Madrid en el Santiago Bernabéu con un gol suyo y otro del brasileño Joao Miranda.

«La final de Copa que ganamos ahí nos quitó todos los males después de ahí las cosas empezaron a cambiar», añadió Costa, que posó con el dorsal número 18 en su bienvenida, en la que el presidente Enrique Cerezo le definió como "un extraordinario delantero y una formidable persona".

El presidente del Atlético dijo que Costa «no necesita presentación, porque esta es su casa» y recordó que el ariete hispanobrasileño al irse al Chelsea en el verano de 2014 reconoció que el Atlético «se lo había dado todo».

«Ahora tenemos la gran suerte de volver a contar en nuestra plantilla con un futbolista muy querido que refuerza la delantera del equipo», añadió Cerezo.

El regreso de Diego Costa al Atlético desde el Chelsea inglés quedó formalizado el pasado 21 de septiembre, cuando se anunció el principio de acuerdo entre el club madrileño y el londinense, después de tres temporadas del hispanobrasileño en los 'blues', con los que disputó 120 encuentros oficiales, marcó 59 goles, dio 19 asistencias y ganó la 'Premier League' dos veces.

Desde el 24 de septiembre Costa ha entrenado con los preparadores rojiblancos, y tendrá que esperar hasta mañana, 1 de enero, para que el Atlético pueda realizar los trámites de su inscripción debido a la sanción de la FIFA al Atlético de dos periodos sin fichar.

VÍDEO DESTACADO: DIEGO COSTA