La brutal patada a De Bruyne, deja a Puncheon fuera de la temporada

Se temió una lesión de gravedad de Kevin de Bruyne durante el partido entre el Manchester City y el Crystal Palace después de que Jason Puncheon cometiera una entrada fuerte sobre el belga. Sin embargo, el destino ha sido otro. El jugador del Crystal Palace es el que ha salido mal parado después de esa acción. Se ha confirmado que sufre una dolencia de gravedad en los ligamentos cruzados que le tendrán apartado de los terrenos de juegos el resto de la temporada.

No es el único de su equipo que salió mal parado. El capitán Scott Dann también acabó lesionado el choque tras una acción sobre De Bruyne. Esto sucedió en la mitad del choque mientras la de su compañero Puncheon fue en el descuento en un intento de cortar un contragolpe del City. Ambos jugadores fueron amonestados, según recoge Amalia Fra en as.

RH: Dann and Puncheon are both cruciate ligament injuries. They'll both see a specialist and likely undergo surgery once the swelling goes. We won't see them play again this season and may not be ready for the start of next. They're very serious injuries.#CPFC 🦅 #SOUCRY pic.twitter.com/2K4Ld07M2y