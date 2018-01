Rafa Mir: rl fichaje que a Florentino Pérez se le ha escapado de las manos

Hay un fichaje que a Florentino Pérez se le ha escapado de las manos. Al final, cuando todo invitaba a pensar que su llegada al Santiago Bernabéu ya era prácticamente un hecho, las cosas se han torcido y este destacado futbolista ha terminado pasando de largo de la entidad blanca.

Rafa Mir no se incorporará a la filas de la entidad madridista. El Valencia, que no quería reforzar a un rival directo, finalmente se ha salido con la suya. Este joven delantero, a quien muchos comparan con el ex madridista Álvaro Morata, se marchará a la Premier League.

El Wolverhampton será el nuevo destino de Rafa Mir. El Valencia de Peter Lim ha logrado lo que parecía imposible: reconducir al joven jugador lejos del Real Madrid. Y, además, sacar tajada.

Como subraya Don Balón este 3 de enero de 2018, no en vano, se llevará por él unos dos millones de euros, a pesar de que su contrato con la entidad valencianista finalizaba el próximo 30 de junio. Florentino Pérez se había fijado en él para darle más gol al conjunto que dirige Zinedine Zidane.

Sobre todo, con vistas al futuro, aunque el bajo estado de forma de Karim Benzema le daba también opciones para llegar al primer equipo antes de lo previsto.

El delantero francés está firmando una de sus peores temporadas como profesional en el Real Madrid. A pesar de que Zinedine Zidane confía ciegamente en su compatriota, lo cierto es que Karim Benzema empieza a tener los días contados en el club blanco.

Renovó su contrato hace tan sólo unos meses, pero Florentino Pérez tiene muy claro que su etapa ya está llegando a su fin. Incluso, ya tiene a su gran favorito para tomarle el relevo en el ataque madridista: Harry Kane.