Zidane: "Benzema se lesionó en el clásico, no en las vacaciones"

El 2018 solo tiene tres días de vida pero ya ha dejado un pequeño enredo en el Real Madrid.

La misteriosa lesión de Benzema ha centrado la primera rueda de prensa del año de Zidane, en la previa del partido copero frente al Numancia de mañana.

Hasta en seis ocasiones tuvo que explica el galo cómo se lastimó el ariete blanco:

«Benzema se lesiona en el clásico y en el vestuario nos lo hace ver, tras finalizar el partido, que se ha resentido de algo, que tiene molestias. No le damos más importancia, pero a la vuelta de vacaciones se le hace una prueba y es cuando nos damos cuenta que es algo importante. Pero ni se lesionó antes del clásico ni durante las vacaciones. Me fío de él».

Explica Rubén Cañizares en 'ABC' este 3 de enero de 2018, que el mercado de fichajes, abierto desde el lunes hasta el próximo 31 de enero, fue otro de los temas candentes en la comparecencia de Zidane.

El técnico blanco mantuvo ayer una reunión en Valdebebas con Florentino y José Ángel Sánchez, en la que entre otras cosas se habló de posibles refuerzos, pero el entrenador prefirió esconder sus cartas y elogiar a su plantilla:

«Hoy en día no va a haber fichajes, pero luego hasta el 31 puede pasar de todo. Yo no quiero que salga ningún jugador de esta plantilla. Yo la he montado el pasado verano y asumo esta responsabilidad. A los Reyes le pido salud, no un portero o un delantero. Estoy contento con mi plantilla. Pase lo que pase quiero pelear con ellos hasta el final».