Zidane muestra su apoyo a Benzema: “Yo me fío de mi jugador"

Zinedine Zidane concedió la primera rueda de prensa de 2018 antes del duelo copero ante el Numancia. "El equipo está con ilusión, como siempre. Lo más importante es eso. Quedan tres competiciones y nosotros tenemos la misma ilusión y vamos a intentar tener la posibilidad de dar el máximo en cada partido".

Lesión de Benzema: "Después del Clásico me entero, se resintió. Luego se habla que antes ya tenía algo, pero yo me fío de mi jugador. Es un disgusto ver a un jugador lesionarse, fue después del partido, no antes. Se ha ido de vacaciones como todos pero ha vuelto y todavía no está bien. Pasa una semana desde que se lesiona hasta las pruebas. Después del partido se resintió, no sabía exactamente lo que tenía", según recoge Patricia Terroba en Marca.

Benzema, lesión en vacaciones: "No creo que se lesionen en vacaciones. Está lesionado cuando se va de vacaciones, se resintió en el partido y al final no damos la importancia en el momento porque pensábamos que estaba cargado. Pero luego nos damos cuenta de que es más importante haciendo la resonancia".

Un delantero en el mercado invernal: "Es verdad que el presidente vino y hablamos de todo. Podemos hablar de todos. Hoy en día no va a haber fichaje, pero luego pasar de todo. Puede que venga alguien o puede que no. Lo que no quiero es que salga ninguno. Un entrenador monta su plantilla al principio de temporada. Voy a pelear con ellos hasta el final".

Fuente original: Marca/Leer más

VÍDEO DESTACADO: Zinedine Zidane