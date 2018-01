Neymar ya se ha comprado casa en Madrid

Bombazo. Neymar da un paso al frente. El crack del PSG tiene entre ceja y ceja aterrizar en el Santiago Bernabéu y pide pista.

El brasileño, en este sentido, habría dado un paso casi definitivo que desvela Borja Mazarro en ‘El Chirringuito', según recoge Don Balón.

"El padre de Neymar está pendiente y abierto a todo lo que puede pasar con el futuro de su hijo, sabe que una oportunidad es acabar en el Real Madrid y por eso ha empezado a buscar casa en Madrid. De hecho, ya ha encontrado una casa que le gusta y la tendría apalabrada para el mes de julio. Es un movimiento para prevenir situaciones que se puedan dar", afirma el periodista.

Mazarro asegura que "la casa está en la urbanización de La Moraleja, donde viven algunos jugadores del Real Madrid y donde vive Marcelo, que es el amigo que tiene Neymar en la plantilla del Real Madrid. Es un movimiento para adelantarse a lo que pueda pasar".

Una información que corrobora Pipi Estrada en el mismo espacio: "Durante la comida de Navidad del Real Madrid con la prensa Florentino Pérez me dijo que le buscase casa a Kepa y yo le dije que si le buscaba también a Neymar. Él me dijo que eso no hacía falta y dijo también que no le gusta mucho que los jugadores vivan en La Finca, que prefiere que lo hagan en La Moraleja porque está más cerca de Valdebebas y ahora Borja dice esto".

VÍDEO DESTACADO: Neymar