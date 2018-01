Mourinho quiere largarse de El United a final de temporada

El Manchester United está preocupado por la continuidad de Jose Mourinho en el banquillo de Old Trafford. Y no es que el club inglés esté pensando en destituir al técnico portugués. La intranquilidad proviene, según informa el Daily Mail, de la paulatina 'desaparición' del ex del Real Madrid.

Según esta noticia, Mourinho no se encuentra a gusto desde hace unas semanas en Old Trafford y estaría planteándose abandonar el club por sorpresa al final de la temporada. A ello se debería que cada vez se encuentre más centrado en su cuerpo técnico, aislado del resto de departamentos del club, y que cada vez pase menos tiempo en Manchester y abandone la ciudad siempre que tiene oportunidad para ir a su casa de Londres, según recoge AS.

Pero más aún preocupa el enfado de Mourinho con el club en materia de fichajes, concretamente con las reticencias del United para poner sobre la mesa los 45 millones de euros necesarios para contratar a Danny Rose, lateral izquierdo del Tottenham Hotspur. Mourinho cree que la política de fichajes del club no es lo suficientemente ambiciosa para competir con el City de Guardiola, que actualmente le saca 15 puntos en la clasificación de la Premier.

Fuente: AS/Leer más

VÍDEO DESTACADO: Mourinho