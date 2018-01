El feo detalle de Icardi que cabrea al Real Madrid

Como destaca el portal 'Diario Madridista', el principal inconveniente es la negativa del Inter de Milán a sentarse a negociar con el Real Madrid. En el club italiano ven al argentino como su principal estrella, por lo que solo aceptarían su adiós si el equipo blanco pagara su cláusula de 110 'kilos'. Pero ni siquiera así sería sencillo acometer la operación, porque también habría que convencer al delantero y a su familia para que dieran el 'sí'. Y es que en el Santiago Bernabéu se están topando con un jugador que no está mostrando demasiada ilusión por cerrar ya el fichaje.

Tanto Icardi como su agente y esposa, Wanda Nara, han insistido recientemente una y otra vez que son felices en Milán y que no desean cambiar de aires a corto plazo. Así que en este caso no se está dando una premisa fundamental en otras grandes operaciones, que sea el propio futbolista el que facilite todo y 'obligue' a su club a negociar la propuesta que llegue. Y esto es algo que en Madrid no entienden, ya que consideran que le están proponiendo una oportunidad única en su carrera para dar el salto definitivo al estrellato, según recoge Jaime de Carlos en Defensacentral.

Así pues, en el Real Madrid siguen sin descartar su opción, pero la decepción que están sufriendo con el jugador provoca que esto se haya convertido en un "ahora o nunca". Es decir, o Icardi pone más de su parte para cerrar ya el fichaje o será muy complicado que el próximo verano sea el elegido. Y es que su llegada ahora se beneficia de que es realmente el único futbolista de primer nivel que podría disputar la Champions League; mientras que en julio perderá esta 'ventaja' y dejará de ser una prioridad en favor de otras opciones como la de Kane o Timo Werner.

