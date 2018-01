¿Sabes por qué Marcelo ha empezado a seguir a Piqué en Instagram?

Marcelo ha comenzado a seguir a Gerard Piqué en Instagram, gesto que revela que el segundo capitán del Real Madrid parece haber cambiado su opinión sobre el azulgrana del que el pasado mes de mayo no quería ni hablar.

"Como ya he dicho antes en otra entrevista, de esta persona yo no hablo. No tengo por qué hablar. Lo que sí puedo decir es que vamos a darlo todo y nos vamos a dejar el alma en el campo para poder ganar y dar este título a la afición", decía el brasileño al ser preguntado sobre si se acordaría del barcelonista en caso de ganar la final de la Liga de Campeones ante la Juventus, según recoge Laura Eguiluz en AS.

La razón, al parecer, sería la relación que une a los dos futbolistas con el medio de comunicación The Players' Tribune, en el que ambos participan junto a otros compañeros de profesión.

Hace unos días el jugador del Paris Saint-Germain, Neymar Junior, concedió una entrevista realizada por su ex compañero en el FC Barcelona, Gerard Piqué, para la citada publicación.

