Zinedine Zidane: "No necesito un portero para el Real Madrid"

Zinedine Zidane ha vuelto a dejar clara su postura de cara al tema de la portería en este mercado de invierno.

Ante las informaciones en las que se afirma que Kepa ha pasado reconocimiento médico con el Real Madrid, el francés ha sido este 6 de enero de 2018 tajante: no quiere un portero ahora, aunque deja la puerta abierta al mercado de verano.

¿Qué piensa del Celta?

Es un equipo muy bueno de esta Liga, lo hace bien, trabaja bien. Tiene buenos jugadores, lo que están haciendo es muy bueno y sabemos de la dificultad del partido de mañana. Pero lo vamos a intentar hacer bien.

¿No le gusta fichar en invierno?

Me da igual. Sólo hace dos años que soy entrenador, a lo mejor es una pregunta para hacer más adelante en mi carrera... Pero no veo el inconveniente en fichar en enero.

¿Le han traído algo los Reyes?

A mí nada. Es para los niños en España, ¿no? No me ha caído nada, pero no pasa nada. Que caigan títulos.

¿Se imagina un Madrid sin Cristiano?

No. Para nada, es un jugador del Madrid, lo que él quiere es acabar aquí. No veo a Cristiano sin estar en el Madrid.

¿Qué pierde el Madrid sin Ramos?

Perdemos mucho, es nuestro líder, nuestro capitán. Lo queremos siempre con nosotros. Pero al mismo tiempo son cosas que pasan, se ha resentido el jueves. Hicimos la resonancia, el resultado dijo que tiene algo y no queremos arriesgar. Sabiendo lo que nos jugamos. La temporada es larga, queremos que se ponga bien y ojalá que sea poco.

¿Qué línea necesitaría reforzar más el equipo?

Me quedo con mis jugadores, como siempre. Y sólo hablo de mis jugadores.

¿Pero cree que alguna línea necesita reforzarse?

No necesito nada, como entrenador. No necesito un portero, ahora no necesito un portero. Luego, si en junio hay cambios, si nos sentamos y hablamos, puede ser que haya posiciones donde fichar. Estos dos años no ha venido nadie. Llega un momento donde puedes discutirlo, pero hoy en día, no veo eso. Por eso no hablo de jugadores que no son de mi equipo, por respeto a mis jugadores.

¿Si viene alguien, debe salir alguien?

Ya dije que no quiero que ningún jugador salga. Luego como sabemos hasta el 31 puede venir alguien, esto es el mercado. De momento no quiero cambios, estoy contento con mi plantilla. El año pasado no había estas preguntas, estábamos bien, jugábamos bien. Cuando un equipo lo pasa de vez en cuando mal, se habla de que vamos a fichar… No estoy en eso.

Si un jugador habla con usted y le solicita salir para jugar más, ¿se lo pensaría?

Si, y hablaría con el jugador, y veríamos la mejor solución a tomar. Necesito a todos, hasta el final. La plantilla no son 11 jugadores. Al final todos son importantes, algunos juegan más, otros juegan menos, es así. Necesito a todos.

¿Qué le parece las muchas lesiones que tiene el equipo?

Son cosas del fútbol. En todas las plantilla hay lesionados, es de toda la vida. Cada uno tiene su vida, sus cosas. Momentos altos y bajos. La vida es eso, y cuando los jugadores tienen en su vida cosas, les puede pasar lesiones. Pero esto no va a cambiar. En todos los equipos pasa eso. Es verdad que aquí hemos tenido lesiones de jugadores importantes y se habla más.

¿Espera muchas rotaciones en el Celta?

No creo, porque en el partido de Barcelona hicieron dos o tres cambios. A lo mejor hay dos o tres que entran, pero no creo que cambien mucho.

¿Tiene ya en la cabeza el partido del PSG?

Queda mucho antes de este partido pero claro que lo tenemos en cuenta. Queda mucho, la mejor manera para prepararlo es jugar bien a partir de ahora. Ahora y siempre.