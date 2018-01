El lugar perfecto para iniciar la remontada es sin duda Balaídos

Entre la Copa y Kepa, llega la Liga

Después del 0-3 contra el Barça, al Madrid parece ‘molestarle' la Liga. Pero, a la plantilla merengue no le queda otra que reaccionar. A catorce puntos del líder, el Madrid no puede permitirse más leñazos, no puede dejarse más puntos por el camino; Zidane siempre existe: "Mi mejor recuerdo es la Liga del año pasado"...Para estar a tope en la Champions, el entrenador francés quiere que su equipo coja ritmo de juego...

Bale, titular tres meses y medio después

El galés no juega como titular en Liga desde el 17 de septiembre. En Anoeta, Gareth marcó y fue uno de los mejores del equipo. Como lo está siendo en los últimos partidos. Lo fue en el Mundial de Clubes o en la Copa contra el Numancia. Zidane quiere que entre en dinámica y que empiece a tirar también del Madrid en la Liga, según recoge Miguel Ángel Díaz en Defensacentral

Ramos y Carvajal esquilman la defensa

El capitán no estará por lesión y el lateral por sanción. Achraf será el lateral derecho y Nacho estará en el centro de la zaga. Raphael Varane y Marcelo completarán la zaga madridista. Zidane rotó en Copa y recuperará su once prácticamente de gala para que el Madrid se reenganche a la Liga...

Alineaciones probables:

Celta: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Sergi Gómez, Cabral, Jony; Lobotka, Pablo Hernández;Wass, Pione Sisto; Aspas y Maxi Gómez

Real Madrid: Keylor; Achraf, Varane, Nacho, Marcelo; Casemiro, Isco, Modric, Kroos; Bale y Cristiano Ronaldo

Hora: 20:45h (Movistar Partidazo)

Árbitro: Jaime Latre (Comité aragonés)

Fuente Original: Defensacentral/Leer más

VIDEO DESTACADO: La última bala del Real Madrid