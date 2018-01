Premier: el 'senil' pero insumergible Mourinho sacude a Conte hasta en el velo del paladar

Era de esperar que Jose Mourinho no se mordiera la lengua después de que Antonio Conte se despechara a gusto contra él en la previa del Norwich City-Chelsea de Copa.

En esa comparecencia, Conte llegó a decir que Mourinho tenía «demencia senil», y acusó a portugués de estar todo el día pendiente del Chelsea.

Todo, porque intuyó que Mourinho le había acusado de actuar como un payaso en la banda durante los partidos.

La réplica le llegó a Mourinho en el postpartido entre el United y el Derby County, también de Copa, en la que los 'diablos rojos' se impusieron por 2-0. Lo primero que hizo el técnico portugués fue culpar a la Prensa:

Dicho esto, Mourinho no desaprovechó la oportunidad de lanzar una carga de profundidad sobre su rival:

«Cometí errores en el pasado. Sé que celebré goles corriendo, tirándome de rodillas, saltando con los fans... Lo sé. Lo que quería decir es que ahora me controlo más, pero eso no significa que mi pasión no sea la misma. Y seguramente cometeré errores en el futuro. Lo que sí que sé es que nunca me han suspendido ni me suspenderán por amañar partidos».