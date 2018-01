El golpe maestro de Florentino Pérez para responder a Coutinho y al Barça

¿Quién dijo miedo? Florentino Pérez no se arruga ante nada, ni ante nadie. El presidente del Real Madrid ve como el eterno rival, ahora sí, se ha puesto las pilas en el mercado de fichaje y prepara la respuesta.

Mauro Icardi no está, ni mucho menos, descartado. El presidente del Real ha acelerado las conversaciones con el entorno del argentino. Un as en la manga que Pérez puede jugar dependiendo de la marcha del equipo en este mes, según recoge DonBalón.

Hasta el 31 de enero, avisan desde el Real, hay tiempo y Florentino sigue empeñado en dotar de más gol al equipo con un fichaje galáctico que baje los humos al Barça y rebaje la euforia azulgrana tras la llegada de Coutinho.

"Un amigo argentino me ha dicho que iba a hablar con la esposa y agente de Icardi, que se llama Wanda Nara. A mi amigo le han pasado una conversación que tuvo Wanda. En invierno, Icardi, podría venir al Real Madrid, esta conversación es de hace tres días. En la conversación Wanda dice que están negociando con un equipo de la liga española", corrobora el periodista Pipi Estrada.

Y es que Estrada lo tiene claro: "En el club quieren a Icardi, pero no quieren ver a Zidane enfadado y Zidane no quiere a Icardi porque no quiere incordiar a Benzema. Se confirma la negociación con esa conversación y la que negocia es la que tiene poderes paras negociar".

Fuente original: DonBalón/Leer más

VÍDEO DESTACADO: Florentino Pérez