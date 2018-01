El asqueroso ataque de Quim Doménech a Zidane por el tema Kepa

"No quiero pensar que el hecho de que Zidane no quiera un portero sea porque su hijo Luca es el tercer portero. No quiero pensar que ese hecho esté influyendo para que Zidane no tape a su hijo", dijo el periodista antimadridista y culé en la tertulia de El Chiringuito cuando se habló de la situación de la portería del Real Madrid después de que el técnico francés haya asegurado que ahora mismo no necesita fichar a un guardameta.

LA OPINIÓN DEL ATHLETIC SOBRE EL CASO KEPA

El caso Kepa Arrizabalaga sigue dando que hablar entre el Real Madrid y el Athletic Club. El meta de Ondárroa es la ‘comidilla', día tras día, en Lezama y su salida hacia Chamartín pende de un hilo. Kepa, para los compañeros del conjunto vasco, sigue siendo futbolista de los leones, aunque no descarta nuevas novedades en los próximos días, según recoge Iñaki Gimeno en Defensacentral.

Juego de la prensa

"Sabéis más vosotros que nosotros. Es una bola de nieve porque vosotros lo hacéis. Ha pasado reconocimiento médico, ha firmado contrato para ahora o junio, el pago de la cláusula es inminente, lleva siendo una semana inminente... la única verdad es que está aquí, sigue aquí, sigue siendo jugador del Athletic".

Kepa

"El único que no ha dicho en todo esto es Kepa. Parece que todo el mundo sabe lo que piensa y no se ha pronunciado. En su día dijo que cuando haya algo que decir lo diría y no lo ha hecho, nosotros estamos ajenos a eso".

Silencio

"No, repito que él ya ha dicho que cuando tenga algo que decir lo dirá, si no lo ha hecho será que no tiene que hacerlo. ‘¿Seguro?'. Sí, seguro".

