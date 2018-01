El cabreo sordo de Cristiano Ronaldo con la último ocurrencia de Zidane

Cristiano Ronaldo empieza a estar harto. El Real Madrid está en medio de una temporada desastrosa que a estas alturas sólo la Champions puede arreglar. Y aun así, Zidane no parece que quiera tocar nada.

La última del técnico francés ha sido parar por completo la llegada de Kepa. Su confianza en Keylor Navas es ciega y no quiere que se toque nada. Cristiano no entiende la manía del técnico con no querer hacer fichajes, según recoge DonBalón.

El portugués entiende que el equipo necesita retoques, y el mercado de invierno es un buen momento para mejorar la plantilla. Pero mientras que el Barça se refuerza con jugadores de primer nivel como Coutinho, el Real Madrid no lo hace porque su entrenador no quiere llegadas.

Zidane también se opone al fichaje de un delantero que compita con Karim Benzema. Por el momento, en lo que va de mercado, 'Zizou' ha puesto más problemas que facilidades a la hora de buscar refuerzos. Cristiano no lo entiende.

