Zinedine Zidane: "No le estoy echando un pulso al presidente del Real Madrid..."

Zinedine Zidane compareció este 9 de enero de 2018 ante los medios de comunicación dos días después del tropiezo del Real Madrid en Balaídos, que le descuelga a 16 puntos del Barça y en la previa del encuentro de vuelta de octavos de final de Copa ante el Numancia.

El técnico apareció con más de una hora de retraso. Desveló que tuvo una charla con el vestuario antes del entrenamiento, se mostró rotundo a la hora de analizar el mal momento del equipo ("No le voy a echar la mierda a uno o dos; la culpa es de todos") y quiso dejar claro que su intención nunca ha sido echarle un pulso de poder al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, al enfriar el fichaje de Kepa Arrizabalaga para este mercado invernal con aquellas declaraciones en las que hacía una defensa a ultranza de sus guardametas y negaba necesitar refuerzos en esa posición.

"Digo que confío en mi plantilla porque es verdad, porque creo en mi plantilla. Por qué voy a pensar lo contrario en tres meses por tres o cuatro resultados malos. No voy a cambiar. Y me molesta que con vuestros comentarios digáis que echaré un pulso al presidente y al club. No es verdad. Soy uno más aquí, estoy de paso. Nadie está por encima del Real Madrid. Nunca echaré un pulso al club, ni a la afición ni al presidente, que me ha puesto aquí. Lo único es que defenderé a muerte a mi plantilla. Creo en lo que hago y voy hasta el final, hasta que me cambien, y ya está".