Los testaferros de Messi liquidan la empresa con la que desvió fondos de su fundación

La «notificación de cese voluntario» de Hanns Enterprise presentada en el registro mercantil británico revela lo siguiente: «El Registro de Compañías notifica que, a menos que se demuestre lo contrario, al término de dos meses a partir de la fecha mencionada, el nombre de Hanns Enterpriese LTD será retirado del registro y la compañía será disuelta». El organismo oficial añade que «tras la disolución, todos los bienes y derechos conferidos, o mantenidos en fideicomiso para la empresa se consideran bona vacantia (sin propietario), y en consecuencia pertenecerán a la Corona».

Hanns Enterprises ha sido utilizada por el futbolista para cobrar contratos firmados por la Fundación Leo Messi, de tal manera que no se tributaban los ingresos y tampoco se destinaban a proyectos sociales, según recoge ABC.

El pasado 27 de junio, este diario desveló cómo era la operativa utilizada para cobrar convenios sociales en lugares como Luxemburgo, Belice o Uruguay, y en septiembre publicamos los documentos de una transferencia de 300.000 dólares y los correos electrónicos con las instrucciones para el desvío de fondos. La solicitud de Hanns para darse de baja en el registro se presentó en noviembre, un mes antes de la liquidación.

La fundación, manejada por Messi, su padre -Jorge Horacio- y su hermano Rodrigo, creó presuntamente una estructura opaca para recibir fondos de sus patrocinadores. La británica Hanns Enterprise Ltd. recibió en una cuenta de Luxemburgo varios cientos de miles de dólares provenientes al menos de Uruguay y Brasil que respondían a contratos firmados por la Fundación Leo Messi, con sede central en Barcelona y una delegación en Rosario (Argentina). Uno de ellos es el convenio que la ONG del futbolista azulgrana firmó con la empresa uruguaya Lamfur en noviembre de 2012.

La compañía acordó el pago de 300.000 dólares (unos 250.000 euros al cambio actual) para la comercialización de «merchandising» con la imagen del futbolista: tazas, vajillas, útiles escolares, entre otros productos, junto a la marca «Fundación Leo Messi». Trabajadores de la ONG en Argentina contactaban con el despacho que llevaba los asuntos de Messi en Barcelona, Juárez Asociados Abogados, para recibir instrucciones sobre los pagos. Así, el 8 de marzo de 2013, un empleado del bufete envió un correo electrónico para las transferencias «desde Brasil y Uruguay».

En el caso de Lamfur se indicaba que los 300.000 dólares debían transferirse a una cuenta abierta en la sucursal del Andbank («famoso» en España por ser uno de los bancos de la familia Pujol) en el número 7-A de la calle Robert Stümper de Luxemburgo (en los correos y en el reporte aparece «Andbanc», la anterior denominación de la entidad andorrana). El titular de la cuenta no era la ONG, sino la citada Hanns Enterprises Ltd, sociedad pantalla que en ese momento estaba domiciliada en un pequeño unifamiliar en el número 44 de la calle Coney Furlong de la localidad costera de Peacehaven, a unos cien kilómetros al sur de Londres. La vivienda no aparenta actividad comercial alguna.

Hanns Enterprises Ltd. pertenece al mismo entramado de sociedades instrumentales que el astro argentino usó para evadir impuestos de sus derechos de imagen, lo que le costó una condena de 21 meses de cárcel ya ratificada por el Tribunal Supremo. El actual -y último- administrador de Hanns es Ayomide Otubanjo. Según datos del registro mercantil del Reino Unido, Otubanjo pasó a administar la compañía Sidefloor Ltd. en 2013, cuando su administrador se quitó la vida (ver información adjunta).

Actualmente, este presunto testaferro está al frente de al menos trece compañías domiciliadas en el Reino Unido. El esquema usado por Messi y su padre permitía ocultar al verdadero dueño de las sociedades mercantiles, a través del mecanismo de las «muñecas rusas», en el que las empresas se superponen unas sobre otras.

El escrito de acusación de la Fiscalía contra Leo Messi y su padre desveló que Sidefloor Ltd. formaba parte de la estructura societaria exterior usada para desviar impuestos. Entre 2007 y 2009, la estrella del Barcelona ocultó en su estructura «offshore» ingresos por valor de 10,1 millones y dejó de pagar 4,1 millones de euros a Hacienda.

Fuente: ABC/Leer mas

VIDEO DESTACADO: Messi