¿Tabarnia, al Mundial de Fútbol?

CONIFA es una organización que aglutina a cualquier "nación, dependencia, Estado no reconocido, minoría, región o micronación no afiliada por cualquier motivo a la FIFA", y desde 2014 celebra un Mundial cada dos años. En 2018 coincide con el de la FIFA, tal y como en su primera edición. La que ya es la tercera tendrá lugar en Londres, del 31 de mayo al 10 de junio.

El evento se ha ampliado a 16 escuadras. Abjasia defiende el título ganado en 2016 (disputado en casa) a Punyab, un grupo constituido en Reino Unido con personas procedentes de la diáspora punjabí, entre India y Pakistán, según recoge Ecodiario.

No estará en la cita Tabarnia, pero Marca especula con la posibilidad de que la región, formada por parte de Tarragona y Barcelona, pudiese integrarse en la CONIFA y acudir a la cita si superase la fase de clasificación. Se trata solo de un disparo al aire, pero ya por 2014 se fantaseó con la presencia de Cataluña en la primera edición. Nada más lejos de la realidad: ningún territorio perteneciente a España se ha inscrito todavía en la CONIFA.

El carácter peculiar de la competición y de los equipos participantes ha dado lugar a diferentes anécdotas que han acabado con la ausencia de algunos equipos en las dos anteriores ediciones. Por ejemplo, Zanzíbar no pudo competir en 2014 por no aceptar Suecia (se celebró en Östersund) los visados de los jugadores. Algo similar le ocurrió al Pueblo Gitano en 2016, lo que permitió a Padania, que fue expulsada por irregularidades en los trámites, ser readmitida tres semanas antes del inicio de la Copa. Ese mismo año, la Isla de Man no concurrió por motivos de seguridad, ya que el Mundial se jugó en Abjasia.

Para 2018, son las siguientes 'selecciones' las que participan:

-Barawa (una región de Somalia)

-Isla de Man (dependencia autónoma de la Corona británica)

-Tamil Eelam (el estado tamil, en el norte y este de Sri Lanka)

-Cascadia (una parte de los territorios de EEUU y Canadá que comprenden el estado de Washington, el de Oregon y parte de la Columbia británica)

-Abjasia (república independendizada de Georgia desde 1992)

-Chipre del Norte (reúne a la parte del norte de la isla, cercana a Turquía)

-Felvidek (una minoría húngara en Eslovaquia)

-Tíbet (región en el Himalaya ocupada por China)

-Padania (que fundamenta el nacionalismo de la zona norte de Italia)

-Szekely (parte de Transilvania, en Rumanía, habitada por una minoría húngara)

-Kiribati (en Oceanía, no integrada en la FIFA)

-Matabeleland (en el norte y oeste de Zimbabue)

-Punyab (entre India y Pakistán)

-Coreanos en Japón (los emigrados coreanos en el país japonés)

-Armenia Occidental (la parte de Armenia de mayor influencia turca)

-Cabilia (en Argelia, el norte de África, la región habitada por los bereberes)

Fuente: Ecodiario/Leer más

