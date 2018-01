Así sera el primer cumpleaños de Isco y Sara Sálamo juntos

Ajenos a quienes dicen que Isco ha bajado el rendimiento desde que está con la actriz (fan confesa del Atlético de Madrid), preparan una gran fiesta de cumpleaños: el sábado 20 el malagueño juega en Madrid y su novia, tres meses mayor que él, soplará con él 26 velas.

La mala racha que atraviesa su equipo no ha podido con su alegría por el maravilloso momento personal que vive (y exhibe): el romance entre el merengue es una historia de pasión permanente, según recoge Informalia.

La actriz ha publicado en su cuenta de Instagram esta imagen comiéndose un bollo; una más, como la que ilustra la información, todas bajo el hashtag de su historia de amor: "De aquí a Marte". Una frase que se puede leer también como "De aquí, amarte", la misma que utiliza el futbolista en todas las publicaciones en las que aparece su chica.

La jornada del sábado 20 será muy especial. Es el primer cumpleaños de novios. Aparte de las 26 velitas, Sara contará sin duda con el mejor de los regalos ese día: Isco juega en el Bernabéu a las cuatro de la tarde contra el Deportivo de la Coruña. Eso significa que Sara Sálamo podrá pasar su aniversario con su novio quien, sin duda, estará muy contento de poder acompañarla después del partido, que termina a las seis. No se sabe si la fiesta del sábado podrá alargarse porque aún no se ha confirmado si Isco trabaja el domingo o no, puesto que el miércoles 24 juega partido de copa del Rey contra el Leganés.

Su relación con Sara comenzó en octubre y están cada vez más unidos. Los últimos días del año viajaron a Londres por todo lo alto. Ambos compartieron fotos en su Instagram, desde el Winter Wonderland hasta el Bucks Head Roof Garden, un restaurante en el barrio londinense de Camdem Town.

También recibieron 2018 juntos al "sol de enero" y con sus perritos: señora Miel y Coco- los dos que tenía ella-, Bubu- el que tenía él- y su pequeña Drama, que adoptaron juntos a mitad de diciembre. "Cuando no supe titularte en la era de las etiquetas... cuando Bubu decidió que compartiéramos retrato... cuando los primeros rayos de enero acariciaron con ahínco nuestra piel", escribe Sara en una de sus primeras publicaciones de enero.

Sara no para de trabajar. Ha terminado el rodaje de su última película, Todos lo saben, junto a Penélope Cruz y Javier Bardem (Felipe el Hermoso en la serie Isabel), mientras que Isco tiene un hijo de tres años, fruto de una relación anterior.

