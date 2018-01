'Sonrisas' Zidane explota contra la negatividad que rodea al Real Madrid

Zinedine Zidane ha vuelto a hablar bien claro contra aquellos que quieren ver mal al Real Madrid.

El francés ha reconocido este 12 de enero de 2018 que el equipo está vivo en las tres competiciones, ha valorado el cruce de cuartos de Copa ante el Leganés y también ha mandado un mensaje a aquellos que se dedican a criticar por criticar: vende más hablar de lo malo que de lo bueno.

¿Tiene que centrar la atención el equipo en el partido de mañana?

“Sí, el rival es muy bueno, está haciendo una buena temporada y vamos a intentar todo para tratar de ganar el partido”.

¿Qué se hace para que los jugadores saquen la calidad?

“No tenemos que mirar ni escuchar lo que se dice, es difícil pero lo intentamos. Hoy en día lo que se dice del Madrid es todo negativo y no es así y no lo veo así. La situación es la que hay y tenemos que sacar lo positivo. Estamos vivos en todas las cosas pero es lo que hay. No estamos tan mal como se puede decir, buscamos la energía positiva que tenemos entre nosotros y seguir hacia delante”.

¿Ha notado cambios en el colectivo tras la reunión?

“Sí, está para eso la reunión y siempre sacas cosas positivas”.

¿Cómo valoras el emparejamiento contra el Leganés y cómo valoras las semis en el calendario junto a la Champions?

“El Leganés será complicado, lo bueno es que no saldremos de Madrid. El resto será complicado, antes de mirar la semifinal hay que pensar en los cuartos. Del resto de equipos no nos importa, somos el Real Madrid, puede venir cualquier equipo pero somos el Madrid”.

¿Le cuesta ser crítico con jugadores que no tienen minutos?

“No voy a cambiar ni quiero cambiar el hecho de que dicen que estamos mal. Es fácil decir que estamos mal y sabéis que no es así, pero es muy bonito hablar de forma negativa, vende más”.

¿En que nota que ha cambiado el equipo y qué espera mañana?

“Cuando haces la charla sacas lo positivo y hay que demostrarlo en el campo. Lo que nos pasa no es falta en el juego, debemos recuperar la confianza y ganar partidos. Lo más importante de todo es ganar y es difícil, ahora mismo pero vamos a seguir”.

¿Le preocupa la atmósfera que puede haber en el Bernabéu?

“Queremos que la gente venga al estadio a ayudar al equipo. Le digo a la gente que no escuche mucho porque no todo es negativo. Necesitamos a la gente al igual que cuando estamos bien, no hay que tener euforia, pero cuando hay dificultades les necesitamos”.

¿Qué le hace tan peligroso al Villarreal en Liga?

“Es un rival peligroso, juega bien con balón y juega bien. Es un equipo positivo y lo está demostrando con sus resultados”.

¿Qué tiene de positivo el equipo?

“Estamos vivos en todas las competiciones, después de los partidos no estoy de acuerdo con lo que se dice, pero lo acepto. No estoy aquí para que esto cambie, hay cosas positivas en este equipo”.

¿Entiende que a la afición le extrañe que no haya fichajes?

“Sí, pero lo entiendo. En los fichajes, si quieres un jugador que está disponible y te va a aportar lo puedes fichar, pero yo ahora no veo a ninguno que lo pueda hacer. Eso se verá en junio, ahora no”.

¿Cree que está siendo injusto con alguno de sus jugadores?

“No, no creo y no creo que mis jugadores piensen eso. Estoy intentado llevar una plantilla muy buena y nunca voy a ser injusto con ningún jugador. Tomo mis decisiones y para mi todos son importantes. Es verdad que hay jugadores que juegan menos pero para mí hasta el final todos son importantes”.

¿Cómo pueden trabajar para que el equipo vaya mejor físicamente ahora con la Copa?

“La situación es diferente a la del año pasado, no podemos hacer una mini pretemporada y ahora no lo podemos hacer. No impide tampoco no hacer nada y cada vez que podemos meter algunas cositas lo hacemos”.

¿Cómo estás viendo a Cristiano?

“Se encuentra bien físicamente y luego con la racha de goles lo mismo, va a volver marcando y nada más”.

¿Cómo está Benzema?

“Ha vuelto a pisar el césped pero veremos como mejora y su evolución, tengo muchas ganas de que vuelva con el equipo e iremos despacio con él. No queremos arriesgarnos y queremos que esté al 200%”.

¿Cree que dentro de un mes el equipo estará en su mejor momento?

“Debemos estar en nuestro mejor momento para clasificarnos. Lo que tengo ganas de recuperar es esta constancia de goles, victorias y en el fondo la regularidad de triunfos. La idea es conseguirlo y recuperarlo dentro de poco y esa energía positiva dentro de un mes para llegar a ese momento y entrenar más”.