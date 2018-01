Así sería la maravillosa camiseta del Liverpool en homenaje a los Beatles

No sería la primera vez que un equipo de fútbol apuesta por la cultura para rendirle homenaje al sentido de pertenencia en el que se crearon los cimientos de un sentimiento que se relaciona con la ciudad, la institución y los fanáticos.

Así como alguna vez el América de México diseñó sus camisetas con la clara referencia hacia el Chavo del 8 y el Chapulín Colorado, o Belgrano de Córdoba recordó al fallecido cantante Rodrigo Bueno, en Europa el Liverpool tendría para el 2018 una indumentaria relacionada a Los Beatles, el legendario grupo que surgió en la ciudad británica y fue sensación en la década del sesenta, según recoge Infobae.

Junto a la marca que viste a la entidad inglesa, el elenco que lidera el alemán Jürgen Klopp le rendiría un homenaje al grupo musical que trascendió varias generaciones y se convirtió en un fenómeno de la cultura mundial.

Los aficionados no tendrán la necesidad de cantar "Help", "Let it Be" o "Yellow Submarine", dado que en su ropa tendrán instalado Abbey Road, la imagen del undécimo álbum de la banda que conformaron John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Sin dudas, en Anfield los simpatizantes buscarán una canción que los represente y les sirva para apoyar al conjunto que marcha cuarto en la Premier League y busca garantizarse un lugar en la próxima Liga de Campeones.

