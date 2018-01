Lo pecados capitales del Real Madrid en la primera vuelta

Estos son los pecados de este Real Madrid, según recoge Edu Herrero en as:

1. Puntos perdidos en el Bernabéu: si sólo contaran los partidos jugados en casa (10), el Real Madrid sería sexto de la tabla empatado con el Eibar. Ha ganado 5 encuentros en el Bernabéu, ha empatado 2 (Valencia y Levante) y ha perdido 3 (Betis, Barcelona y Villarreal). Es la primera vez desde el Madrid de Juande (mayo 2009), que el equipo blanco pierde dos partidos seguidos en Liga en su campo (Barcelona y Villarreal).



2. Sequía goleadora: nunca en la historia de la Liga el máximo goleador del Real Madrid llevaba solo cuatro goles tras 18 partidos disputados en el campeonato. Cristiano Ronaldo, Bale, Isco y Marco Asensio lideran la lista de goleadores del equipo en Liga con 4 dianas. De hecho, no hay ningún jugador del Real Madrid en el Top-25 de cañoneros del campeonato. El 9 del equipo, Karim Benzema, lleva 2 goles en Liga (5 en todas las competiciones). Cristiano, que no pudo jugar en los cuatro primeros partidos de la temporada por sanción, llevaba el año pasado 12 goles a estas alturas, con dos hat-tricks.

3. Las lesiones de Bale: el Madrid ha tenido que afrontar la primera parte de la temporada sin contar apenas con uno de los jugadores que deben fundamentar el equipo: Gareth Bale. El galés, entre su rotura en el sóleo y su rotura fibrilar en el aductor izquierdo, se ha perdido 9 partidos de Liga. Ha sido titular en 8 encuentros, siendo sustituido en 5 de ellos. En el Clásico salió desde el banquillo, tras su última lesión; y ante el Alavés se quedó sin alinear.

4. Bajón de Marcelo: arrastra un cansancio físico que está mermando sus prestaciones. Theo no le mejora y aún no ha demostrado ser un relevo de garantías, por eso Zidane sigue dando tantos minutos al brasileño. Ayer ante el Villarreal quedó en evidencia en el gol de Fornals y tampoco aportó su habitual alegría y dinamismo en ataque. Se ciñó a centrar desde la banda: puso 16 balones al área y sólo 3 encontraron a un compañero. La mayoría se estrellaron contra su defensor, Mario Gaspar.

5. Zidane no reacciona: el técnico del Real Madrid sigue apostando por los mismos y por la misma idea. Pese a que hay algunos jugadores como Marcelo, Kroos, Modric o Benzema que no están en su mejor momento, siguen siendo titulares indiscutibles. Además Zidane se cierra a la posibilidad de fichar en invierno. Ya dijo "no" en verano a la posibilidad de incorporar a un delantero y ahora está pagando las consecuencias con la sequía goleadora del equipo. Parece que el Madrid tampoco fichará en el presente mercado. Además, al técnico francés también se le discute la tardanza en hacer los cambios durante los partidos, siempre a partir del minuto 70 como muy pronto.

6. La baja influencia de los fichajes: Theo (713 minutos), Vallejo (449), Marcos Llorente (528), Ceballos (531) y Mayoral (527) son -junto con Achraf, promocionado desde el Castilla- los jugadores del equipo con menos minutos en Liga. Han quedado para jugar exclusivamente en Copa y han bajado el rendimiento con respecto a sus predecesores: Coentrao, Pepe, James y Morata.

7. La épica ya no funciona: el año pasado el Real Madrid se especializó en levantar resultados en los últimos minutos de los partidos. Se hablaba de "la flor de Zidane" y las remontadas se convirtieron en costumbre. Esta temporada, la lotería de la épica se le ha vuelto en contra al Real Madrid. Ayer, volcado en el área del Villarreal para conseguir la victoria, el Real Madrid cayó en una contra en el 87'. Además, un dato: el Real Madrid no ha marcado ningún gol en Liga a partir del minuto 85'.

8. Malas sensaciones del Clásico: el 0-3 del Barcelona en el Clásico fue un importante golpe moral para el equipo y para la afición. La decisión de Zidane de quitar a Isco y hacer un marcaje semi individual de Kovacic a Messi, desmoralizó a hinchada del Real Madrid, que necesitaba salir a por los 3 puntos para empezar a recortar distancias con el líder. Zindane mandó un mensaje de inferioridad que dolió en el seno del madridismo.

9. Objetivo Supercopas: el Real Madrid ganó e impresionó en la Supercopa de Europa ante el Manchester United y, sobre todo, en la Supercopa de España, a doble partido, contra el Barcelona. Da la sensación de que el trabajo de pretemporada se centró en estos dos títulos, a los que el equipo llegó en gran estado de forma. Ahora, el once tipo está acusando el cansancio y un inicio de temporada tan exigente.

