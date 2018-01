¿Ofrecerá Florentino a Cristiano Ronaldo un pastón adicional para traerse a Neymar al Real Madrid?

El problema: el PSG no es un club vendedor y su presidente, Nasser Al-Khelaifi dejó claro hace escasos días que "es imposible" que su estrella acabe en el conjunto blanco pero la inclusión del The Best, que vive su peor momento desde que llegó al Real Madrid, y la presión por cumplir con el ‘fair play' financiero podría acelerar un movimiento que parecía destinado a producirse más adelante, según recoge Mundodeportivo.

Florentino Pérez sabe que el fichaje de Neymar Jr es el único que puede tapar una temporada que está resultando bochornosa. La valoración de su fichaje: 400 millones de euros con la fórmula dinero más Cristiano Ronaldo para intentar que el ex del Barça, el que un día fuera llamado a ser sucesor de Messi, sea finalmente el de Cristiano Ronaldo.

Fuente original: Mundodeportivo/Leer más

VÍDEO DESTACADO: Cristiano Ronaldo