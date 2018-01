Inglaterra se rinde al 'Caballero' Juan Mata enamorada de su fair play

Juan Mata protagonizó el pasado 15 de enero de 2018 un gesto de fair play con el que se ha ganado el aplauso en Inglaterra.

Corría el minuto 34 del partido que enfrentaba al Manchester United contra el Stoke City cuando el español disputaba un balón con Martins Indi.

En esa acción el centrocampista cayó dentro del área, aunque las repeticiones indicaban que no había penalti.

El futbolista del United se levantó rápidamente y le indicó con la mano al árbitro que no era pena máxima.

El juego continuó y el partido terminó, finalmente, con una victoria por 3-0 del equipo de Mourinho.

34' Mata goes down in the box - fans see it as a dive- a goal-kick is given, replays show him get up and say he slipped, fair play to the Spaniard (1-0) #SCFC