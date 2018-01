Las reveladoras confesiones de James sobre Zidane

James Rodríguez, en una entrevista exclusiva a 'El Chiringuito de Jugones' de Mega, fue sincero. Todavía le duele su marcha del Real Madrid, donde quería triunfar para cumplir el sueño de su vida. De todos modos, dejó claro que respetó las decisiones de Zidane y que, ojalá, juegue la final de la Champions con el Bayern... contra el Madrid.

Zidane: "Los números estaban ahí, pero cada entrenador tiene sus jugadores y eso es totalmente respetable. No sé si hubo feeling con Zidane o no, pero cada entrenador tiene sus gustos. No sé si fue injusto conmigo, cuando entraba hacía cosas buenas, pero no hay que pensar más en eso", según recoge Marca.

El Zizou jugador: "Es mi ídolo. Como futbolista fue top, tenía mucha calidad y yo admiro a los que juegan bien al fútbol".

Su marcha del Madrid: "Mi salida fue triste y dura, el Real siempre fue mi sueño, pero el fútbol es así, un día estás en el lugar que quieres, otro no, vuelves...

No puedo aceptar que se dijese que entrenaba mal, entrenaba mucho, el doble"

Críticas: "No puedo aceptar que se dijese que entrenaba mal, entrenaba mucho, el doble. Siempre quiero estar bien. Tengo la conciencia muy tranquila, entrena bien y cuando jugaba daba el máximo. Se decían cosas que no eran claras, no eran justos conmigo, lo decían porque querían hacerme daño".

El Real Madrid: "Cuando puedo veo todo lo que es la Liga y partidos del Real Madrid".

