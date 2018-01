Zidane quiso dimitir... ¡y Hermel le acusa de mentir!, según Pipi

Pipi Estrada ha asegurado que Zinedine Zidane le comunicó a Florentino Pérez que quería abandonar su cargo de entrenador del Real Madrid hace unos días, pero Frederic Hermel quiso negar esa información y acusó a su compañero de tertulia de estar anunciado una mentira.

"Zidane quiso arrojar la toalla, le dijo al presidente: ‘Yo lo dejo ahora'. El presidente le dijo: ‘Tenemos que seguir, no lo puedes dejar'. La única duda que tengo es si fue el día del Numancia o el día del Villarreal, pero eso es lo de menos, lo importante es que lo quiso dejar", dijo el colaborador de El Chiringuito, que también aseguró que "Jorge Mendes (agente de Cristiano Ronaldo) está en Mánchester, por unos asuntos, pero está ahí", según recoge Iñaki Gimeno en Defensacentral.

Sin embargo, Frederic Hermel le respondió de manera tajante. "Sé que conoces muy bien a Zidane, has jugado al fútbol con él. ¿Cómo has podido tragar con esto? Es una mentira. Tú no te puedes creer esto, no hay que asustar al madridismo, te la han colado. Es falso. Nunca se va a bajar del barco". Ante esta afirmación Pipi Estrada intentó defender su postura. "Le conozco un poco y me encaja esto, hay una situación que dibuja lo que está viviendo Zidane y es su cara, que dibuja perfectamente lo que está pasando".

Por otro lado, Pipi Estrada explicó también que el presidente del Real Madrid está dolido porque Zidane no quiera fichar en el mercado de invierno. "Florentino Pérez está desolado, se cuentan con los dedos de una mano las personas con las que habla. Tiene atados a Kepa y a Icardi, los tiene atados, pero Zidane no quiere fichajes. Traerles para que estén en el banquillo sentados no tiene sentido, la situación es complicada".

