Manu Carreño ‘amenaza’ a Cristiano Ronaldo

Manu Carreño ha amenazado de manera muy fea a Cristiano Ronaldo sobre la intención del jugador del Real Madrid de querer cobrar más dinero para equipararse así a los futbolistas que más dinero perciben en el mundo, como es el caso de Leo Messi.

"Cristiano Ronaldo quiere cobrar más, eso lo sabe todo el mundo. Pero que le quede claro, si su sueño es ganar lo mismo que cobra Messi en el Barcelona, no va a suceder jamás. Eso no quiere decir que el Real Madrid no le vaya a mejorar el contrato, pero eso será en verano, como ha ocurrido siempre en el club. No se quieren desprender de él, pero no le va a poner al nivel salarial de Messi, entre otras cosas por la edad, pero hay más razones", dijo el director de El Larguero, según recoge Iñaki Gimeno en Defensacentral.

Por su parte, Jesús Gallego explicó cuál es la solución que ve a todo lo que está ocurriendo con Cristiano Ronaldo. "Tiene una salida, que es llegar en junio con una oferta de un equipo que le pague lo que quiera por cuatro años y que el Real Madrid le dé las gracias y le diga que paguen lo que sea porque ellos no le van a pagar ese sueldo. La postura del Real Madrid de no igualarle el sueldo de Messi o Neymar es coherente y está refrendada por la mayoría de la masa social".

Sin embargo, Antonio Romero advirtió que la solución pasaría por la continuidad de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid con alguna concesión por ambas partes. "Entiendo que se sienta mal pagado en el Real Madrid porque el mercado ha cambiado. El punto de entendimiento estaría en el medio. Las dos partes tienen que entender que tienen razón. A lo mejor la solución es mejorarle un poco el contrato".

