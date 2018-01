La ex secretaria de David Beckham, Rebecca Loos confiesa que le ofrecieron un millón por grabar un vídeo sexual

Más de un millón de euros. Es el precio que hubiera alcanzado en el mercado un vídeo sexual entre David Beckham (42) y su asistenta, Rebeca Loos (40), en 2003. Ella misma lo ha confesado en Radio 5 Live, un mes después del fallecimiento del publicista Max Clifford, que fue condenado a ocho años de prisión por abusos sexuales: "Una de las primeras cosas que Max Clifford me ofreció, cuando llegué al Reino Unido después de que se publicó la historia, fue hacer un vídeo sexual. Estaba realmente sorprendido y me dijo que obtendría un millón de libras. ¡Un millón de libras!".

Sin embargo, Loos ha afirmado que sus sentimientos por David Beckham eran reales y que no había un interés económico por su parte: "Yo le dije: 'No, no eso no lo hago, no lo he hecho nunca y por supuesto que no lo haré'. Mi relación con David no había sido por el dinero para mí, aunque reconozco que gané bastante dinero en el primer año". Y añade: "También me ofrecieron otras ofertas importantes, incluso de más dinero, que siempre rechacé. Para mí, nunca fue el dinero la prioridad", según recoge Informalia.

Rebecca Loos saltó a la palestra en 2003 por mantener una relación íntima con David Beckham, casado con Victoria, padre de tres hijos (ahora tiene cuatro) y recién llegado al Real Madrid. El escándalo acabó con la modelo española en los platós contando su historia: "Hay algo que sé sobre él, una parte íntima de su cuerpo, que yo creo que sólo pueden conocer mujeres que se han acostado con él". Y afirmó: "Valió la pena. Al principio había ternura pero al final era una relación puramente sexual. Creo que la química entre David y yo fue tan fuerte que la gente se daba cuenta".

