Marco Asensio salva la noche de un aburrido Real Madrid con un golazo de bandera

A pesar de lo que está lloviendo en la Liga para el Real Madrid su entrenador, Zidane, decidió no moverse un milímetro de sus planes iniciales para la Copa.

Como relata David Jorquera en 'Defensa Central' este 19 de enero de 2018, el llamado ‘equipo B', con los ‘fichajes' de Varane y Carvajal, volvió a liderar una alineación de los blancos en la competición del K.O, una de las posibles tablas de salvación del curso.

Todo muy parado

La visita a Leganés comenzó siendo una partida de ajedrez en la que ninguno quería meter la pata. Todo muy pausado, controlado y con las ideas fijas. Los locales tenían claro que había que presionar al Madrid cuando la pelota la tuvieran el portero o los defensas blancos. Si eso no ocurría lo que buscaban era el repliegue masivo para imposibilitar la circulación del balón del cuadro de Zidane.

Lesión de Vallejo

Seguramente una de las cuestiones a evitar por parte del Real Madrid en el partido, además de lo que pudiera deparar el resultado final, era evitar alguna lesiones. No hubo ‘premio' en este aspecto porque Vallejo se rompió antes del minuto 15. El joven central, a la hora de tocar una pelota hacia atrás notó el ‘trallazo' que le pegó el músculo. Le dejó K.O. Hasta el propio jugador, tirado en el suelo, les confesaba a sus compañeros el daño con una frase más que evidente, "me he roto", dijo el chaval.

Ocasión fallada por Kovacic

Si hubo una ocasión de peligro importante en el primer tiempo fue la que tuvo Kovacic. El croata se aprovechó de un error de Rubén Pérez en el intento de jugar el balón desde atrás para robar el cuero y ponerse delante del portero. Sin embargo, cuando parecía que lo más sencillo era meter el balón en la portería de Leganés erró en el golpeo y la tiró fuera. Fue el fiel reflejo de lo que ha venido siendo la temporada madridista en lo que a su relación con el gol se refiere.

El Leganés, al larguero

Si la primera mitad apenas había dejado cosas que llevarse a la boca el arranque de la segunda apenas varió el guión de lo que ya habíamos visto. Sin ritmo, sin ocasiones de peligro y con un Madrid que no encontraba la tecla para hacerle daño al equipo rival. Es más, si alguien estuvo cerca de marcar el primer gol ese fue el Leganés. En un balón aéreo colgado al corazón del área blanca, con mala salida de Casilla incluida, un despeje hacia atrás de Llorente impactó en el larguero de la portería del Real Madrid.

Gran parada de Casilla

Zidane decidió mover el árbol de los cambios y dio entrada a Modric e Isco, los jugadores más ofensivos que tenía en el banquillo. A pesar de ello, el Leganés no dejó de intentar buscarle las cosquillas al cuadro madridista. Una rápida contra de los locales terminó con una volea de Beauvue en el segundo palo que despejó con una gran parada un Kiko Casilla que estaba siendo más exigido que Champagne.

Golazo de Asensio

El partido agonizaba y la sombra de tener que afrontar la vuelta en el Bernabéu con 0-0 empezaba a ser más que una simple posibilidad. Sin embargo, al Madrid todavía le iba a quedar una bala, quizá la mejor, la de Asensio. El joven mallorquín enganchó un centro de Theo desde la banda y, anticipándose a la defensa, clavó el balón en la escuadra de la meta del Leganés. Un golazo salvador de Marco que enfila al Madrid hacia las semifinales de la Copa tras un nuevo partido tirando a flojo.

Ficha técnica