James Rodríguez casi se lía a puñetazos con un compañero del Bayern Múnich

El futbolista colombiano James Rodríguez se ha convertido en muy poco tiempo en una de las piezas claves del Bayern Múnich, club en el que ha recuperado su mejor nivel y volvió a demostrar su calidad.

Como todo jugador que gana protagonismo dentro del campo, también empieza a pisar más fuerte en el vestuario y se ha visto en la última práctica del equipo bávaro.

En el entrenamiento con vistas al duelo ante SV Werder Bremen por la Fecha 19 de la Bundesliga, James protagonizó un incidente con su compañero de equipo Sebastian Rudy.

En las imágenes difundidas por el diario alemán Bild, se ve al talentoso mediocampista colombiano en el suelo y a su colega, defensor alemán, increpándolo de forma agresiva.

Muy cerca de James y Rudy está Jerome Boateng, quien se dispone a separarlos antes de que comience un enfrentamiento a golpes de puño. Según el diario alemán, todo se originó por una fuerte patada de Rudy a James Rodriguez.

Los jugadores del Bayern Múnich intervinieron rápidamente e impidieron que el altercado pasara a mayores.

