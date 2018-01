El espectacular gol de este portero español desde 70 metros el día de su cumpleaños

El guardameta del Club Deportivo Lugo, de la segunda división española, sorprendió este sábado a los aficionados que asistían al encuentro del equipo gallego contra el Sporting de Gijón. Juan Carlos Martín realizó un tremendo disparo desde unos 70 metros de la portería contraria -un poco más allá de la mitad del campo- que terminó en la red gijonesa, según recoge RT.

El increíble golazo, que podría convertirse en la anotación de la temporada, cerró la victoria de su equipo por 3 a 1. Por sorpresa, la hazaña coincidió con el cumpleaños de Juan Carlos, de 30 años, que confesó que su intención realmente era "colgar el balón en el área". El portero aseguró que nunca había marcado un gol y fue felicitado y aclamado por sus compañeros y los asistentes al partido.

