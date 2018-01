Y el Real Madrid fue por fin el Real Madrid y le cascó un 7-1 al Depor

El Real Madrid se reecontró con la victoria en la Liga de forma espectacular. Los de Zidane golearon por 7-1 al Deportivo de la Coruña en uno de los mejores partidos de la temporada del cuadro blanco.

Como subraya David Jorquera en 'Defensa Central' este 21 de enero de 2018, no hay partido del Real Madrid desde que Zidane tomó el mando en el que no se produzca noticia con la alineación. Rara vez se puede acertar con el ‘11’ que va a poner el técnico y cuanto más por hecho se dan los titulares, llega la sorpresa. En este partido ante el Deportivo la novedad fue la entrada de Mayoral en lugar de Isco.



Intento de Mayoral



Fue precisamente el canterano del Real Madrid el primero en intentar abrir la lata. Cinco minutos de partido y su remate a la altura del punto de penalti lo sacaba Rubén en dos tiempos.

Floja defensa del Madrid...y gol del Deportivo

La salida del Madrid no había sido mala. Tenía ritmo e intención, eso sí, el mal fario defensivo parece haberse convertido en una etiqueta imposible de salvar en cada partido. Y es que con muy poquito los rivales sacan oro puro del Bernabéu en forma de gol. De hecho, en la única acción ofensiva de los gallegos en la primera parte llegó el 0-1. Todo arrancó en un saque de banda, con una prolongación de Andone en la que Carvajal pidió falta. Varane no estuvo especialmente rápido a la hora de ir a por el balón en el área y Marcelo no llegó a cerrar el segundo palo, lugar en el que Adrián sólo tuvo que empujar el balón a la red del Madrid. Un gol del ‘paleolítico’ por lo sencillo que fue pero una nueva muestra de que a este equipo le marca gol cualquiera.



Cristiano y Marcelo, cerca del empate

Eso sí, al contrario que en otras ocasiones esta temporada, el gol visitante sí despertó a los de Zidane. Fue como recibir un guantazo en pleno invierno y rodeado de nieve. Los jugadores espabilaron y se pusieron las pilas. Tocaba enfilar la portería del Deportivo. Cristiano Ronaldo, en un gran cabezazo en el segundo palo, se encontraba con una parada milagrosa de Rubén. Tres minutos después iba a ser Marcelo, con un golpeo desde la parte izquierda del área, el que iba a testar la mala suerte del Madrid tras toparse con la mano del portero en primer término y con el poste en segundo.



Nacho, siempre al rescate

Como suele decirse vulgarmente el gol se estaba ‘rifando’ en la portería del Deportivo. Nacho Fernández, aprovechando una gran asistencia de Marcelo, iba a encontrar la red de la portería visitante con un golpeo dentro del área con el interior de su pierna derecha. El canterano fue de lo mejorcito un día más del Madrid, no sólo por el gol sino por su entrega y cruces defensivos.



Golazo de Bale

El 1-1 había calmado algo los ánimos, sin embargo, el Madrid quería más. Los de Zidane necesitaban aprovechar que el viento soplaba a favor para irse al descanso con ventaja. Dicho y hecho. Un golazo de Bale, muy del estilo de los que marcaba con el Tottenham, ponía a los blancos por delante antes del intermedio. El golpeo sutil con la zurda estando escorado hacia la banda derecha es un clásico que nunca pasa de moda. Para disfrutar de él en bucle a base de repeticiones.



Bale repetía gol

Seguramente una de las mejores noticias para el Real Madrid en este partido fue comprobar que Bale es la llave goleadora de este equipo. El galés, que ya había marcado un golazo, iba a hacer bueno un centro de Kroos desde la esquina para, anticipándose de cabeza, poner el balón lejos del alcance de la portería de Rubén. Después de su doblete en Balaídos hace unas semanas, otro par de dianas se enviaban con destino Galicia.



La 'BBC' volvía a coincidir

Con el 3-1 en el marcador Zidane decidió que era el momento de volver a poner en escena a la ‘BBC’. Retiró a Mayoral y le dio cerca de 30 minutos a Benzema. El delantero, por cierto, fue recibido con división de opiniones por parte de la afición, con predominio del silbido por encima del aplauso, al menos en el aspecto sonoro.



Modric, primer gol de la temporada

El partido se había puesto tan a favor del Real Madrid que, mucho tiempo después, jugadores y afición podían disfrutar de un partido plácido para el disfrute común. Luka Modric, con un gran golpeo desde la frontal del área tras una dejada de tacón de Cristiano Ronaldo, ponía el 4-1 en el marcador. Era el primer gol oficial del croata esta campaña, razón de más para una celebración especial.



Cristiano logró lo que buscaba

El Real Madrid volvía a saborear una goleada en casa, pero había un jugador que no terminaba de estar feliz. Y es que Cristiano Ronaldo había fallado varias ocasiones clarísimas, algo que le tenía con el gesto torcido. Sin embargo, el fútbol iba a terminar siendo justo con el portugués. Una subida por la derecha de Casemiro finalizada con centro del brasileño al segundo palo iba a encontrar la zurda de Cristiano Ronaldo. El portugués puso el balón en la escuadra en un golpeo tan preciso como potente. No lo celebró a lo grande, pero en el fondo, el luso se había quitado un gran peso de encima aunque fuera el quinto.



Doblete de Cristiano...con sangre en la cara

Se da la circunstancia de que Cristiano iba a tener un último gol todavía que celebrar, eso sí, tampoco pudo hacerlo, aunque por diferentes circunstancias que el anterior. El portugués cabeceó de forma magistral un centro de Lucas al ángulo derecho de la portería. Si esta vez no hubo celebración fue porque en el testarazo el delantero del Madrid se cruzó con la bota de Schar. Una aparatosa herida se abrió junto a la ceja de Cristiano que, a seis minutos del final, se marchó a los vestuarios para curar esa brecha.



Nacho cerró un partido perfecto

El resultado ya era escandaloso, sin embargo, en un Madrid con tanta falta de gol que fueran cayendo goles como churros era un regalo para la parroquia blanca. De hecho, en los minutos finales, Nacho Fernández también se iba a apuntar al ‘club del doblete’ con un remate cruzado con la pierna izquierda que le valió para llevarse otro grito en forma de ovación de parte de su público. Al final, el 7-1 nos dejó ver al mejor Madrid de la temporada justo el día en el que se iniciaba la segunda vuelta, quién sabe si en el día en el que todo va a cambiar.

