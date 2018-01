El cochino trueque en el que quieren meter a Cristiano

Cristiano Ronaldo vuelve a estar en los titulares para aquellos que desean verle fuera del Real Madrid. Ahora resulta que el portugués podría ser parte de un trueque que se llevaría a cabo entre el club blanco y el Manchester United para que David De Gea llegue al Real Madrid y Cristiano se marche.

Es cierto que es uno de los temas que más preocupa al madridismo de cara al final de esta temporada, saber que va a pasar con el futuro de la gran estrella del equipo, un Cristiano Ronaldo que a día de hoy tiene heridas de guerra por el Madrid en la cara, como se vio contra el Deportivo de la Coruña, según recoge Carlos Muñoz en Defensacentral.



La situación actual con el club parece que no atraviesa su mejor momento ya que al parecer varios medios apuntan a que Cristiano querría cobrar más dinero, por algo es el mejor jugador del mundo y ha ganado todo el pasado año. En el club no dan prioridad ahora mismo a esa cuestión y esta podría ser la razón por la que existiría este distanciamiento, que se puede reconducir entre ambas partes, pero vende más decir que Cristiano se quiere ir a toda costa. Lo cierto es que no hay mucho equipos, por no decir ninguno, que puedan pagar lo que el portugués merece (y a nivel de títulos, no hay pico más alto que el Madrid), pero la sombra del Manchester United siempre está ahí y en este caso los hay que apuntan a un posible trueque en el que el portugués sería protagonista.

La operación iría dibujada de la siguiente manera: Cristiano volvería a Old Trafford y David De Gea recalaría en el Real Madrid. Hay varios motivos por los que pensar que esto no tendría ni pies ni cabeza, el primero de ellos es simple: el United hizo oficial la llegada de Alexis Sánchez (que además luce el '7'), un jugador que vendría a cerrarle la puerta a un posible regreso de Cristiano. Por otro lado, el United no tiene mucha intención de desprenderse de De Gea, de modo que el trueque que algunos quieren dibujar, se cae por su propio peso.

