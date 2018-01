El 'presumido' de Pedrerol se pica con un espectador que bromeó sobre sus arrugas

En el último gol, el luso sufrió una aparatosa brecha en su ceja con después de sufrir el impacto de los tacos de la bota del Shar, defensa del equipo gallego. Cristiano se retiró del césped con el rostro totalmente ensangrentado, pero lo que llamó la atención es que pidió el móvil a uno de los médicos para verse la herida.

Por eso, lo ha recreado Pedrerol en su programa que, al finalizar, ha recibido un tuit de un espectador que decía así: "Al comenzar el programa, cuando has hecho lo mismo que Cristiano, ¿te has estado viendo las arrugas que tienes, no?", según recoge Ecoteuve.

Sin cortarse ni un pelo, el periodista de La Sexta ha vuelto a coger su móvil, se ha mirado y ha dicho a cámara: "Pues no estoy mal".

