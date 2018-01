Neymar está "arrepentido" de su pase al PSG

Desde el entorno de Neymar se filtró que el astro brasileño, de 25 años, está "arrepentido" de haber pasado al PSG. Que está "algo cansado" porque no se siente cómodo con la Ligue 1 y con el estilo de juego del campeonato, al que considera "físico" y "defensivo". Tampoco se sentiría a gusto con la afición de su club. Y estaría dispuesto a forzar su salida, con destino al Real Madrid, incluso aceptando una rebaja del sueldo anual para hacer realidad su deseo.

Según L'Equipe, lo sucedido en el encuentro ante Dijon aceleró el proceso de degradación del vínculo entre "Ney" y el PSG. En el 8-0, luego de haber firmado su hattrick, el brasileño se dispuso a patear un penal mientras el estadio coreaba el nombre de Edinson Cavani como su preferido para el remate. De todos modos, Neymar ejecutó y anotó, pero al final del encuentro no saludó desde el centro del campo junto a sus compañeros. Se trata de otro síntoma de una relación que, si bien desde el campo de juego cosechó frutos, no así desde todo lo que rodea al fútbol. Fueron varios los roces o actitudes reprobables que le adjudicaron al ex Santos, partiendo desde la polémica por los 222 millones de euros que el club abonó para arrebatárselo a Barcelona, según recoge Infobae.

En ese contexto, Neymar estaría dispuesto a hacer fuerza para que lo liberen. En esa "fuerza" está incluido aceptar disminuir sus ingresos. Hoy percibe 38 millones de euros por temporada, y el tope salarial del "Merengue" es Cristiano Ronaldo, que orilla los 21 millones. Detrás del portugués vienen Sergio Ramos y Bale, con 11 millones cada uno. Por ende, debería situarse en el rango de Cristiano para adaptarse a lo que paga la "Casa Blanca".

Ahora bien: el otro tema es cuánto debería desembolsar Real Madrid para comprar la ficha de esta figura mundial. Según el diario As, Florentino Pérez ya tiene 250 millones de euros destinados para la apuesta Neymar. Sabe que no será suficiente. La jugada de riesgo sería incluir en la posible negociación al mismísimo Cristiano Ronaldo.

