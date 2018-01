Zinedine Zidane: "Soy el responsable del fracaso del Real Madrid"

No se esconde y eso le honra, porque fue grande como jugador y lo sigue siendo como entrenador.

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, se considera "el responsable del fracaso" del equipo blanco ante el Leganés en la Copa del Rey y también de la crisis que ha dejado al club sin opciones en Liga. Específicamente, ha exculpado a sus futbolistas.

Zidane ha admitido que ha sido su peor noche en el banquillo del Real Madrid, pero no ha dado síntomas de pensar en dimitir y ha mostrado fuerzas para la reacción.

"ME HE EQUIVOCADO EN MUCHAS COSAS"

Con el partido en contra, Zidane no pudo tirar de jugadores como Gareth Bale, Cristiano Ronaldo o Marcelo, que estaban en la grada. No se arrepintió de la decisión que tomó.

"No hay que tirar todo pero hoy es un palo duro porque es una eliminatoria que sabíamos que tiene dos partidos, en el primero hicimos lo que había que hacer pero en tu casa no puedes empezar así, no me lo explico. Soy el responsable, hago un equipo, me he equivocado en muchas cosas que hay que analizar y mañana vamos a ver. Levantarse mañana y pensar en el próximo partido, porque no hay más remedio. Es un palo muy duro esta noche que nadie esperaba, yo el primero, pero esto es el fútbol".